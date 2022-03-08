08 марта 2022

Проект «Война с фейками»: местонахождение Зеленского скрывают. Скрин

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Авторы проекта усомнились в том, что Зеленский находится в Киеве Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский покинул Киев и находится в другом городе, а, возможно, и в другой стране. Об этом сообщил telegram-канал «Война с фейками».

«Мы не знаем где сейчас точно находится Владимир Зеленский, но точно не на территории Киева. По некоторым данным, он находится в бункере во Львове, где, вероятно, воссоздали интерьер его киевского кабинета, однако, не повесили картину», — сообщает telegram-канал.

Отмечается также, что еще одно предположительное местонахождение Зеленского — румынский город Брашов. Видео, записанные президентом Украины на улицах Киева, сделаны с помощью хромакея, утверждается в telegram-канале.

Авторы проекта заметили изменения в обстановке кабинета Зеленского
Фото:

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Зеленскому нужно бежать в Россию, а не в Великобританию и другие западные страны. По словам Кадырова, президенту Украины вместе с российскими военными нужно «вышвырнуть бандеровцев». Глава Чечни призвал его не принимать помощь Великобритании и Запада.

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Президент Украины Владимир Зеленский покинул Киев и находится в другом городе, а, возможно, и в другой стране. Об этом сообщил telegram-канал «Война с фейками». «Мы не знаем где сейчас точно находится Владимир Зеленский, но точно не на территории Киева. По некоторым данным, он находится в бункере во Львове, где, вероятно, воссоздали интерьер его киевского кабинета, однако, не повесили картину», — сообщает telegram-канал. Отмечается также, что еще одно предположительное местонахождение Зеленского — румынский город Брашов. Видео, записанные президентом Украины на улицах Киева, сделаны с помощью хромакея, утверждается в telegram-канале. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Зеленскому нужно бежать в Россию, а не в Великобританию и другие западные страны. По словам Кадырова, президенту Украины вместе с российскими военными нужно «вышвырнуть бандеровцев». Глава Чечни призвал его не принимать помощь Великобритании и Запада.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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