Проект «Война с фейками»: местонахождение Зеленского скрывают. Скрин

09 марта 2022 в 01:13 Размер текста - 17 +

Авторы проекта усомнились в том, что Зеленский находится в Киеве Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский покинул Киев и находится в другом городе, а, возможно, и в другой стране. Об этом сообщил telegram-канал «Война с фейками». «Мы не знаем где сейчас точно находится Владимир Зеленский, но точно не на территории Киева. По некоторым данным, он находится в бункере во Львове, где, вероятно, воссоздали интерьер его киевского кабинета, однако, не повесили картину», — сообщает telegram-канал. Отмечается также, что еще одно предположительное местонахождение Зеленского — румынский город Брашов. Видео, записанные президентом Украины на улицах Киева, сделаны с помощью хромакея, утверждается в telegram-канале. Авторы проекта заметили изменения в обстановке кабинета Зеленского Фото: telegram Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Зеленскому нужно бежать в Россию, а не в Великобританию и другие западные страны. По словам Кадырова, президенту Украины вместе с российскими военными нужно «вышвырнуть бандеровцев». Глава Чечни призвал его не принимать помощь Великобритании и Запада. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Украины Владимир Зеленский покинул Киев и находится в другом городе, а, возможно, и в другой стране. Об этом сообщил telegram-канал «Война с фейками». «Мы не знаем где сейчас точно находится Владимир Зеленский, но точно не на территории Киева. По некоторым данным, он находится в бункере во Львове, где, вероятно, воссоздали интерьер его киевского кабинета, однако, не повесили картину», — сообщает telegram-канал. Отмечается также, что еще одно предположительное местонахождение Зеленского — румынский город Брашов. Видео, записанные президентом Украины на улицах Киева, сделаны с помощью хромакея, утверждается в telegram-канале. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Зеленскому нужно бежать в Россию, а не в Великобританию и другие западные страны. По словам Кадырова, президенту Украины вместе с российскими военными нужно «вышвырнуть бандеровцев». Глава Чечни призвал его не принимать помощь Великобритании и Запада.