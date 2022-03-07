Кадыров пригласил Зеленского бежать в Россию

07 марта 2022 в 19:33 Размер текста - 17 +

Владимиру Зеленскому нужно договориться с президентом РФ, считает Рамзан Кадыров Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно бежать в Россию, а не в Великобританию и другие западные страны. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Зеленский, лучше тебе бежать в Россию, а не в Британию, иначе тебя постигнет участь [экс-президента Грузии Михаила] Саакашвили. Твое спасение и спасение украинского народа наступит только при твоей встрече и договоренности с [президентом РФ] Владимиром Путиным», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Кадыров заявил, что Зеленскому вместе с российскими военными нужно «вышвырнуть бандеровцев». Глава Чечни призвал его не принимать помощь Великобритании и Запада. «Ты воочию убедился, как тебе помогают иностранцы — никак», высказался он. По его словам, Зеленский обманулся сам и обманул свой народ, ввел его в состояние войны, но еще можно исправить ошибки. Кадыров отметил, что Путин является мудрым и дальновидным, поэтому обязательно поймет Зеленского и примет решение украинского народа. Ранее британская газета The Sun сообщила, что спецназовцы из США и солдаты Великобритании готовят эвакуацию Зеленского. По информации издания, перемещение президента Украины запланировано на ночное время. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк не подтвердил информацию и сказал, что такие заявления основаны на информационных вбросах, передает деловое издание «Взгляд» со ссылкой на ТАСС. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно бежать в Россию, а не в Великобританию и другие западные страны. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Зеленский, лучше тебе бежать в Россию, а не в Британию, иначе тебя постигнет участь [экс-президента Грузии Михаила] Саакашвили. Твое спасение и спасение украинского народа наступит только при твоей встрече и договоренности с [президентом РФ] Владимиром Путиным», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Кадыров заявил, что Зеленскому вместе с российскими военными нужно «вышвырнуть бандеровцев». Глава Чечни призвал его не принимать помощь Великобритании и Запада. «Ты воочию убедился, как тебе помогают иностранцы — никак», высказался он. По его словам, Зеленский обманулся сам и обманул свой народ, ввел его в состояние войны, но еще можно исправить ошибки. Кадыров отметил, что Путин является мудрым и дальновидным, поэтому обязательно поймет Зеленского и примет решение украинского народа. Ранее британская газета The Sun сообщила, что спецназовцы из США и солдаты Великобритании готовят эвакуацию Зеленского. По информации издания, перемещение президента Украины запланировано на ночное время. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк не подтвердил информацию и сказал, что такие заявления основаны на информационных вбросах, передает деловое издание «Взгляд» со ссылкой на ТАСС.