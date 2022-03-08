Россия объявила «режим тишины» на Украине для эвакуации жителей

Россия объявила «режим тишины» на Украине 9 марта с 10:00 по московскому времени с целью организации гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей. Об этом сообщается в заявлении руководителя российского Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине генерал-полковника Михаила Мизинцева.
«10:00 мск 9 марта 2022 года Российская Федерация объявляет режим тишины и готова обеспечить гуманитарные коридоры», — говорится в заявлении. Сообщается, что Россия готова обеспечить эвакуацию из Киева, из прилегающих населенных пунктов, а также из Чернигова, Сумы, Харькова и Мариуполя.
Конечные пункты эвакуации — Россия и ряд украинских городов. Украинской стороне предложено согласовать разработанные РФ маршруты и время открытия гумкоридоров 9 марта до 03:00 по московскому времени.
Путин объявил о денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля. Глава государства уточнил, что спецоперация будет остановлена после признания Крыма российской территорией, а также присвоения Украине нейтрального статуса, сообщает «Национальная служба новостей».
Россия объявила «режим тишины» на Украине 9 марта с 10:00 по московскому времени с целью организации гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей. Об этом сообщается в заявлении руководителя российского Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине генерал-полковника Михаила Мизинцева. «10:00 мск 9 марта 2022 года Российская Федерация объявляет режим тишины и готова обеспечить гуманитарные коридоры», — говорится в заявлении. Сообщается, что Россия готова обеспечить эвакуацию из Киева, из прилегающих населенных пунктов, а также из Чернигова, Сумы, Харькова и Мариуполя. Конечные пункты эвакуации — Россия и ряд украинских городов. Украинской стороне предложено согласовать разработанные РФ маршруты и время открытия гумкоридоров 9 марта до 03:00 по московскому времени. Путин объявил о денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля. Глава государства уточнил, что спецоперация будет остановлена после признания Крыма российской территорией, а также присвоения Украине нейтрального статуса, сообщает «Национальная служба новостей».