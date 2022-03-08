Нуланд: на Украине есть объекты по биологическим исследованиям. Существует риск их захвата

09 марта 2022 в 05:04 Размер текста - 17 +

Ответственность за инцидент с химическим или биологическим оружием на Украине будет нести Россия, заявила Нуланд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На Украине есть объекты по биологическим исследованиям, которые может захватить российская армия. Вашенгтон пытается этого не допустить, сообщила заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США. Трансляция велась агентством Reuters на Youtube-канале. «На Украине есть биологические исследовательские объекты, на самом деле мы сейчас весьма озабочены тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль. Так что мы работаем с украинцами над тем, чтобы они смогли предотвратить переход каких-либо из этих исследовательских материалов в руки российских сил, если они приблизятся», — заявила Нуланд в ответ на вопрос, существует ли на Украине биологическое или химическое оружие. Помимо этого, политик выразила уверенность в том, что в случае инцидента с данным оружием на территории Украины ответственность за это будет нести Россия. «Это хрестоматийный российский метод — обвинять других в том, что они сами планируют сделать», — добавила Нуланд. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на Украине пытались скрыть факт разработки лабораториями биологического оружия. 24 февраля были экстренно уничтожены особо опасные патогены возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней, сообщила Захарова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На Украине есть объекты по биологическим исследованиям, которые может захватить российская армия. Вашенгтон пытается этого не допустить, сообщила заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США. Трансляция велась агентством Reuters на Youtube-канале. «На Украине есть биологические исследовательские объекты, на самом деле мы сейчас весьма озабочены тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль. Так что мы работаем с украинцами над тем, чтобы они смогли предотвратить переход каких-либо из этих исследовательских материалов в руки российских сил, если они приблизятся», — заявила Нуланд в ответ на вопрос, существует ли на Украине биологическое или химическое оружие. Помимо этого, политик выразила уверенность в том, что в случае инцидента с данным оружием на территории Украины ответственность за это будет нести Россия. «Это хрестоматийный российский метод — обвинять других в том, что они сами планируют сделать», — добавила Нуланд. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на Украине пытались скрыть факт разработки лабораториями биологического оружия. 24 февраля были экстренно уничтожены особо опасные патогены возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней, сообщила Захарова.