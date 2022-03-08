МИД РФ: Украина пыталась скрыть разработку биологического оружия

На Украине пытались скрыть факт разработки лабораториями биологического оружия. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«От сотрудников украинских биолабораторий получена документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. В частности, речь идет об указании Минздрава Украины относительно оперативной ликвидации хранящихся запасов опасных патогенов, направленном во все биолаборатории», — сообщается на сайте МИД РФ со ссылкой на слова Захаровой.
Документацию изучают специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты. Но уже можно сделать вывод, что в биологических лабораториях Украины разрабатывали компоненты биооружия.
В Минобороны РФ ранее сообщали, что биолаборатории Украины работали с возбудителями чумы, дизентерии, сибирской язвы и других болезней. Патогены из украинских лабораторий могут распространиться, если их не уничтожить оперативно, сообщал URA.RU гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. По его словам, эти болезни представляют особую опасность, если их могут распространять животные.
На Украине пытались скрыть факт разработки лабораториями биологического оружия. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «От сотрудников украинских биолабораторий получена документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. В частности, речь идет об указании Минздрава Украины относительно оперативной ликвидации хранящихся запасов опасных патогенов, направленном во все биолаборатории», — сообщается на сайте МИД РФ со ссылкой на слова Захаровой. Документацию изучают специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты. Но уже можно сделать вывод, что в биологических лабораториях Украины разрабатывали компоненты биооружия. В Минобороны РФ ранее сообщали, что биолаборатории Украины работали с возбудителями чумы, дизентерии, сибирской язвы и других болезней. Патогены из украинских лабораторий могут распространиться, если их не уничтожить оперативно, сообщал URA.RU гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. По его словам, эти болезни представляют особую опасность, если их могут распространять животные.