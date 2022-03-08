Сеть ресторанов McDonald’s в Екатеринбурге продолжает свою работу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Рестораны сети McDonald’s продолжили свою работу в Екатеринбурге, несмотря на заявление гендиректора компании Криса Кемпчински о приостановлении работы на территории РФ. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Рестораны сети McDonald’s не остановили свою работу. Также работает МакКафе», — сообщил корреспондент агентства. Сотрудники заведения пояснили, что официального распоряжения останавливать работу пока не поступало.

Ранее URA.RU писало, что гендиректор McDonald’s Крис Кемпчински заявил о приостановлении работы ресторанов сети в России. Компания Yum! Brands, которой принадлежат сети ресторанов KFC и Pizza Hut объявили о приостановке инвестиций в Россию, сообщает «Федеральное агентство новостей».