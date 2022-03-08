08 марта 2022
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05 марта 2022

В Екатеринбурге McDonald’s остался открытым для посетителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Макдональдс у Железнодорожного вокзала. Екатеринбург
Сеть ресторанов McDonald’s в Екатеринбурге продолжает свою работу Фото:
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Рестораны сети McDonald’s продолжили свою работу в Екатеринбурге, несмотря на заявление гендиректора компании Криса Кемпчински о приостановлении работы на территории РФ. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Рестораны сети McDonald’s не остановили свою работу. Также работает МакКафе», — сообщил корреспондент агентства. Сотрудники заведения пояснили, что официального распоряжения останавливать работу пока не поступало.

Ранее URA.RU писало, что гендиректор McDonald’s Крис Кемпчински заявил о приостановлении работы ресторанов сети в России. Компания Yum! Brands, которой принадлежат сети ресторанов KFC и Pizza Hut объявили о приостановке инвестиций в Россию, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Макдональдс у Железнодорожного вокзала. Екатеринбург
McDonald’s у ЖД вокзала в Екатеринбурге
Фото:
Рестораны сети McDonald’s продолжили свою работу в Екатеринбурге, несмотря на заявление гендиректора компании Криса Кемпчински о приостановлении работы на территории РФ. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Рестораны сети McDonald’s не остановили свою работу. Также работает МакКафе», — сообщил корреспондент агентства. Сотрудники заведения пояснили, что официального распоряжения останавливать работу пока не поступало. Ранее URA.RU писало, что гендиректор McDonald’s Крис Кемпчински заявил о приостановлении работы ресторанов сети в России. Компания Yum! Brands, которой принадлежат сети ресторанов KFC и Pizza Hut объявили о приостановке инвестиций в Россию, сообщает «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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