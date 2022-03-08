Сеть ресторанов McDonald’s в Екатеринбурге продолжает свою работу
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Рестораны сети McDonald’s продолжили свою работу в Екатеринбурге, несмотря на заявление гендиректора компании Криса Кемпчински о приостановлении работы на территории РФ. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
«Рестораны сети McDonald’s не остановили свою работу. Также работает МакКафе», — сообщил корреспондент агентства. Сотрудники заведения пояснили, что официального распоряжения останавливать работу пока не поступало.
Ранее URA.RU писало, что гендиректор McDonald’s Крис Кемпчински заявил о приостановлении работы ресторанов сети в России. Компания Yum! Brands, которой принадлежат сети ресторанов KFC и Pizza Hut объявили о приостановке инвестиций в Россию, сообщает «Федеральное агентство новостей».
McDonald’s у ЖД вокзала в Екатеринбурге