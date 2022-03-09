Бесконтрольный прием лекарств сильно вредит печени Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Бессонница ночью и сонливость днем, желтушность кожных покровов и белков глаз, тошнота, рвота и тяжесть в правом подреберье могут свидетельствовать о серьезных проблемах с печенью. Основные видимые признаки неполадок в работе печени назвал врач-хирург, гепатолог, кандидат медицинских наук и доцент Дмитрий Монахов.

«При проблемах с печенью у человека проявляется астеновегетативный синдром: слабость, вялость, усталость. О патологии печени говорят также бессонница ночью и сонливость днем. В биохимическом анализе крови при этом присутствует повышение билирубина и некоторых печеночных ферментов», — пояснил Монахов Пятому каналу.

Видимые глазу симптомы проявляются при хроническом вирусном гепатите, злоупотреблении спиртным, употреблении наркотиков и передозировке медикаментов. Это желтушность кожных покровов и склер (белки глаз), тошнота, рвота, тяжесть в правом подреберье. «В этом случае УЗИ органов брюшной полости покажет измененный орган», — добавил врач.

Монахов предупреждает, что определить верный курс лечения может только опытный специалист. Поэтому не нужно самостоятельно принимать биологические добавки и медикаменты, чтобы еще больше не навредить печени.