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05 марта 2022

В Перми McDonald’s продолжает работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрыли McDonald's на площади 1905 года. Екатеринбург, круглосуточно, фастфуд, макдоналдс, питание
В Перми рестораны пока работают Фото:
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В Перми рестораны сети McDonald’s сегодня открылись и продолжают принимать гостей. Накануне головной офис компании заявил о приостановке деятельности в России из-за спецоперации на Украине.

«Ехал сейчас мимо ЦУМа. „Макдак“ работает», — сообщил URA.RU читатель.

О том, что в России временно закроются все точки сети, заявил 8 марта гендиректор компании Крис Кемпчински. Эта информация была опубликована на сайте компании. Всего в России работает 850 ресторанов сети. В McDonald’s заверили, что все 62 тысячи сотрудников сохранят свои места работы и зарплату.

Ранее URA.RU сообщало, что магазины бренда Mango также продолжают свою работу в пермских торговых центрах, несмотря на заявление руководства о приостановлении деятельности в связи с проведением спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля. Ее цель — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России.

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В Перми рестораны сети McDonald’s сегодня открылись и продолжают принимать гостей. Накануне головной офис компании заявил о приостановке деятельности в России из-за спецоперации на Украине. «Ехал сейчас мимо ЦУМа. „Макдак“ работает», — сообщил URA.RU читатель. О том, что в России временно закроются все точки сети, заявил 8 марта гендиректор компании Крис Кемпчински. Эта информация была опубликована на сайте компании. Всего в России работает 850 ресторанов сети. В McDonald’s заверили, что все 62 тысячи сотрудников сохранят свои места работы и зарплату. Ранее URA.RU сообщало, что магазины бренда Mango также продолжают свою работу в пермских торговых центрах, несмотря на заявление руководства о приостановлении деятельности в связи с проведением спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля. Ее цель — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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