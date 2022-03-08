В Перми рестораны пока работают Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Перми рестораны сети McDonald’s сегодня открылись и продолжают принимать гостей. Накануне головной офис компании заявил о приостановке деятельности в России из-за спецоперации на Украине.

«Ехал сейчас мимо ЦУМа. „Макдак“ работает», — сообщил URA.RU читатель.

О том, что в России временно закроются все точки сети, заявил 8 марта гендиректор компании Крис Кемпчински. Эта информация была опубликована на сайте компании. Всего в России работает 850 ресторанов сети. В McDonald’s заверили, что все 62 тысячи сотрудников сохранят свои места работы и зарплату.

Ранее URA.RU сообщало, что магазины бренда Mango также продолжают свою работу в пермских торговых центрах, несмотря на заявление руководства о приостановлении деятельности в связи с проведением спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля. Ее цель — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России.