03 марта 2022

Mango в Перми работает, несмотря на решение руководства бренда

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Яна и
Магазины открыты в обоих ТЦ Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Магазины испанского бренда MANGO в Перми сегодня открылись в обоих торговых центрах: в ТРК «Семья» и ТРК «СпешиLove». Несмотря на то, что накануне головной офис компании сделал на своем официальном сайте заявление о том, что временно прекращает свою работу в РФ из-за трудностей с транспортировкой и поставками.

«MANGO Megastore работает! Новые весенние коллекции для всей семьи ждут вас в отделе на 2 этаже ТРК #СпешиLove», — указано на странице ТРК «СпешиLove» в социальной сети «ВКонтакте». Стоит отметить, что магазины в других городах не открылись. К примеру, в Тюмени.

Ранее, 3 марта, в Перми не открылись магазины бренда H&M. Шведская розничная сеть так же объявила о приостановлении продаж в РФ в связи с проведением спецоперации на Украине, поддержав экономические санкции против России. Спецоперация началась 24 февраля. Ее цель — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России. Задачи оккупировать соседнюю страну и захватить ее города — нет.

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Магазины испанского бренда MANGO в Перми сегодня открылись в обоих торговых центрах: в ТРК «Семья» и ТРК «СпешиLove». Несмотря на то, что накануне головной офис компании сделал на своем официальном сайте заявление о том, что временно прекращает свою работу в РФ из-за трудностей с транспортировкой и поставками. «MANGO Megastore работает! Новые весенние коллекции для всей семьи ждут вас в отделе на 2 этаже ТРК #СпешиLove», — указано на странице ТРК «СпешиLove» в социальной сети «ВКонтакте». Стоит отметить, что магазины в других городах не открылись. К примеру, в Тюмени. Ранее, 3 марта, в Перми не открылись магазины бренда H&M. Шведская розничная сеть так же объявила о приостановлении продаж в РФ в связи с проведением спецоперации на Украине, поддержав экономические санкции против России. Спецоперация началась 24 февраля. Ее цель — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России. Задачи оккупировать соседнюю страну и захватить ее города — нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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