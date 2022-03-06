Курганский блогер-синоптик дал прогноз по паводку

По прогнозу Ильи Винштейна, уровень воды в Тоболе не превысит трех метров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уровень воды в реке Тобол во время весеннего половодья в Кургане в 2022 году не должен превысить 300 см и окажется ниже нормы. Таким прогнозом в своем блоге поделился синоптик-любитель Илья Винштейн.

«Я ожидаю, что в Кургане максимальный уровень Тобола составит 220 см. Допустимая погрешность 70 см. Высота реки будет на три метра ниже нормы. Уровень будет определяться большими потерями стока на почве из-за дефицита осадков с апреля по октябрь прошлого года», — заявил Винштейн.

По его словам, прошедшая зима в Кургане была теплой и снежной. Среднесезонная температура составила -11 градусов. Это на 3,1 градуса выше нормы. По состоянию на 8 марта высота снежного покрова в Кургане составляла 42 см — на восемь сантиметров выше нормы. Уровень воды в Тоболе при этом составлял -48 см над нулем поста, на 50 см ниже нормы.

В целом за период с апреля 2021 года по март 2022 года выпало 278 мм осадков — на 26% ниже нормы. По данным спутникового наблюдения, в Курганской области осенью почва ушла в зиму с дефицитом влаги, поэтому весной на почве будут большие потери стока, и в Тобол попадет меньше воды.

Неблагоприятные явления возникают в Кургане, когда уровень воды в Тоболе поднимается до семи метров, опасные явления — при уровне воды 8,5 метров. Ранее URA.RU сообщало, что по состоянию на середину февраля Каратамарское и Верхнетобольское водохранилища в Казахстане были заполнены на 50-57%, свободных емкостей в них достаточно. Учитывая это, а также засуху летом 2021 года, в мэрии Кургана считают, что серьезных опасений в связи с предстоящим весенним паводком в регионе нет. Официальный предварительный прогноз на паводок будет составлен не ранее 10 марта.

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