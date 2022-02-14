Мэрия Кургана обсудила прогноз погоды и вероятность паводка

Прогноз по паводку в Кургане будет готов в марте, но пока у властей серьезных опасений нет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Осадки в виде снега прогнозируются в Кургане до конца марта. Несмотря на это, в мэрии Кургана считают, что серьезных опасений в связи с предстоящим весенним паводком в регионе нет. Такие данные озвучили на совещании по подготовке к организованному пропуску весенних вод, сообщает пресс-служба администрации города.

«Хотя снежные осадки прогнозируются вплоть до конца первого месяца весны, серьезных опасений нет. Это связано с тем, что лето прошлого года было засушливым, и почва ушла в зиму с недостаточным запасом влаги», — говорится в сообщении на сайте муниципалитета.

По данным мэрии, на 10 февраля запас воды в снеге был ниже нормы на 10-20 мм. Высота снежного покрова в Кетовском районе близка к норме. Каратамарское и Верхнетобольское водохранилища на территории Республики Казахстан заполнены на 50-57%, свободных емкостей достаточно. Замначальника Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Сергей Сорокин доложил, что предварительный прогноз на паводок будет составлен не ранее 10 марта.

В 2021 году уровень воды в реках Курганской области не поднимался до критических отметок. В марте 2021 года уровень воды в реке Тобол прогнозировали на уровне 630 см, в начале апреля — на уровне 600 см, а в конце апреля, по уточненному прогнозу, — на уровне 480 см. Сейчас власти Курганской области планируют расчистить русло Тобола, чтобы увеличить пропускную способность реки и решить проблему весенних паводков.

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