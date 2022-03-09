Захарова пригрозила Западу из-за поставок оружия Украине

09 марта 2022 в 12:19 Размер текста - 17 +

Страны, поставившие Украине оружие, будут привлечены к ответственности. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «За любое вовлечение в поставки оружия или за направление так называемых добровольцев. Любые эксперименты на данном направлении — за них страны, которые будут их осуществлять, будут нести ответственность», — ее слова приводит РИА «Новости». ответственность также грозит и тем, кто перебросит на территорию Украины добровольцев. А также — окажет военную помощь, дополняет MK.RU. Российские послы уже донесли эту информацию до руководства стран, где они находятся, пишет Nation News. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО. Как пояснял президент России Владимир Путин, миссия носит освободительный характер, без оккупации территории.