Захарова пригрозила Западу из-за поставок оружия Украине

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Послы РФ донесли информацию до руководства стран, заявила Мария Захарова Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Страны, поставившие Украине оружие, будут привлечены к ответственности. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«За любое вовлечение в поставки оружия или за направление так называемых добровольцев. Любые эксперименты на данном направлении — за них страны, которые будут их осуществлять, будут нести ответственность», — ее слова приводит РИА «Новости».

ответственность также грозит и тем, кто перебросит на территорию Украины добровольцев. А также — окажет военную помощь, дополняет MK.RU. Российские послы уже донесли эту информацию до руководства стран, где они находятся, пишет Nation News.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО. Как пояснял президент России Владимир Путин, миссия носит освободительный характер, без оккупации территории.

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Страны, поставившие Украине оружие, будут привлечены к ответственности. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «За любое вовлечение в поставки оружия или за направление так называемых добровольцев. Любые эксперименты на данном направлении — за них страны, которые будут их осуществлять, будут нести ответственность», — ее слова приводит РИА «Новости». ответственность также грозит и тем, кто перебросит на территорию Украины добровольцев. А также — окажет военную помощь, дополняет MK.RU. Российские послы уже донесли эту информацию до руководства стран, где они находятся, пишет Nation News. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО. Как пояснял президент России Владимир Путин, миссия носит освободительный характер, без оккупации территории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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