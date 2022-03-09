Захарова пригрозила Западу из-за поставок оружия Украине

Страны, поставившие Украине оружие, будут привлечены к ответственности. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«За любое вовлечение в поставки оружия или за направление так называемых добровольцев. Любые эксперименты на данном направлении — за них страны, которые будут их осуществлять, будут нести ответственность», — ее слова приводит РИА «Новости».
ответственность также грозит и тем, кто перебросит на территорию Украины добровольцев. А также — окажет военную помощь, дополняет MK.RU. Российские послы уже донесли эту информацию до руководства стран, где они находятся, пишет Nation News.
Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО. Как пояснял президент России Владимир Путин, миссия носит освободительный характер, без оккупации территории.
Страны, поставившие Украине оружие, будут привлечены к ответственности. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «За любое вовлечение в поставки оружия или за направление так называемых добровольцев. Любые эксперименты на данном направлении — за них страны, которые будут их осуществлять, будут нести ответственность», — ее слова приводит РИА «Новости». ответственность также грозит и тем, кто перебросит на территорию Украины добровольцев. А также — окажет военную помощь, дополняет MK.RU. Российские послы уже донесли эту информацию до руководства стран, где они находятся, пишет Nation News. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО. Как пояснял президент России Владимир Путин, миссия носит освободительный характер, без оккупации территории.