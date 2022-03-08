Калининский глава Сергей Колесник нашел зама в Тракторозаводском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Тракторозаводского райсовета Челябинска Александр Абдулин станет заместителем главы Калининского района областного центра. Об этом сообщили источники URA.RU во властных кругах.

«Абдулин сдает мандат. Ему предложили место заместителя Сергея Колесника, калининского главы, и он согласился», — рассказал URA.RU инсайдер в мэрии Челябинска.

В пресс-службе администрации города отказались от иных комментариев. Колесник не ответил на звонки корреспондента URA.RU. С Абдулиным на момент публикации новости оперативно связаться не удалось.

В Тракторозаводском совете Абдулин входит во фракцию «Единой России», избравшись туда в 2019 году. Ему 42 года. После окончания в 2002 году Челябинского военного автомобильного института получил второе высшее образование в РАНХиГС по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 2008 года занимался производством мебели, в 2012 году открыл фермерское хозяйство. Женат, воспитывает четырех детей.