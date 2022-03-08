Синоптики раскрыли, когда в Свердловской области наступит весна

09 марта 2022 в 15:16 Размер текста - 17 +

Теплые дни на Урале наступят в конце марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Существенное потепление в Свердловской области наступит после 20 марта. О прогнозе в регионе на месяц URA.RU рассказала ведущий специалист Центра «Фобос» Елена Волосюк. «До конца текущей недели на потепление рассчитывать не стоит. Сейчас на Урале сформировался совершенно зимний температурный режим, характерный для конца января-начала февраля: на 10-12 градусов ниже средних многолетних значений. По ночам воздух в регионе будет остывать до минус 25-30 градусов, днем столбик термометра поднимется не выше минус 9-14 градусов», — объяснила Елена Волосюк. На следующей неделе с 14 по 20 марта в Свердловской области станет теплее примерно на пять градусов: ночные морозы ослабеют до минус 12-17, днем можно будет рассчитывать на минус 4-9 градусов. «Ощутимое потепление придет в третьей декаде месяца, после 20 марта: дневные температуры достигнут положительных значений, а ночные морозы ослабеют до минус 2-7 градусов», — добавила Волосюк.



Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловскую область пришли аномальные морозы. Холодные воздушные массы поступили из акватории Карского моря и первыми, кто встретил их на пути, оказались регионы Урала. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Существенное потепление в Свердловской области наступит после 20 марта. О прогнозе в регионе на месяц URA.RU рассказала ведущий специалист Центра «Фобос» Елена Волосюк. «До конца текущей недели на потепление рассчитывать не стоит. Сейчас на Урале сформировался совершенно зимний температурный режим, характерный для конца января-начала февраля: на 10-12 градусов ниже средних многолетних значений. По ночам воздух в регионе будет остывать до минус 25-30 градусов, днем столбик термометра поднимется не выше минус 9-14 градусов», — объяснила Елена Волосюк. На следующей неделе с 14 по 20 марта в Свердловской области станет теплее примерно на пять градусов: ночные морозы ослабеют до минус 12-17, днем можно будет рассчитывать на минус 4-9 градусов. «Ощутимое потепление придет в третьей декаде месяца, после 20 марта: дневные температуры достигнут положительных значений, а ночные морозы ослабеют до минус 2-7 градусов», — добавила Волосюк. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловскую область пришли аномальные морозы. Холодные воздушные массы поступили из акватории Карского моря и первыми, кто встретил их на пути, оказались регионы Урала.