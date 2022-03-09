«НАИВ» отменяет концерты в Челябинске, Екатеринбурге и Перми

09 марта 2022 в 14:23 Размер текста - 17 +

Фанатам вернут деньги за приобретенные билеты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Панк-группа «НАИВ» (Москва) из экономических проблем отменила концерты в Челябинске, Екатеринбурге и Перми, которые должны были состояться в марте 2022 года. Об этом сообщил барабанщик рок-коллектива Дмитрий Хакимов в социальных сетях. «НАИВ временно приостанавливает концертную деятельность. Соответственно, наши шоу в Челябинске, Екатеринбурге и Перми отменены», — написал Хакимов в своем Instagram-аккаунте. Хакимов пояснил, что на сегодняшний день подтверждать какие-то выступления больше, чем на месяц самонадеянно. По словам музыканта, есть масса причин отмены концертов: от скачка доллара, делающего невозможным экономически что-то осуществить, до осознанных решений. Ранее в Челябинске отменили свои концерты иностранные исполнители. Американский джазмен Аарон Майерс был заменен во время гастрольного тура на Марину Волкову. А концерт органной музыки с участием Михаэля Шенхайта отменили по независящим от организаторов причинам. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Панк-группа «НАИВ» (Москва) из экономических проблем отменила концерты в Челябинске, Екатеринбурге и Перми, которые должны были состояться в марте 2022 года. Об этом сообщил барабанщик рок-коллектива Дмитрий Хакимов в социальных сетях. «НАИВ временно приостанавливает концертную деятельность. Соответственно, наши шоу в Челябинске, Екатеринбурге и Перми отменены», — написал Хакимов в своем Instagram-аккаунте. Хакимов пояснил, что на сегодняшний день подтверждать какие-то выступления больше, чем на месяц самонадеянно. По словам музыканта, есть масса причин отмены концертов: от скачка доллара, делающего невозможным экономически что-то осуществить, до осознанных решений. Ранее в Челябинске отменили свои концерты иностранные исполнители. Американский джазмен Аарон Майерс был заменен во время гастрольного тура на Марину Волкову. А концерт органной музыки с участием Михаэля Шенхайта отменили по независящим от организаторов причинам.