«НАИВ» отменяет концерты в Челябинске, Екатеринбурге и Перми

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Панк-группа «НАИВ» (Москва) из экономических проблем отменила концерты в Челябинске, Екатеринбурге и Перми, которые должны были состояться в марте 2022 года. Об этом сообщил барабанщик рок-коллектива Дмитрий Хакимов в социальных сетях.

«НАИВ временно приостанавливает концертную деятельность. Соответственно, наши шоу в Челябинске, Екатеринбурге и Перми отменены», — написал Хакимов в своем Instagram-аккаунте.

Хакимов пояснил, что на сегодняшний день подтверждать какие-то выступления больше, чем на месяц самонадеянно. По словам музыканта, есть масса причин отмены концертов: от скачка доллара, делающего невозможным экономически что-то осуществить, до осознанных решений.

Ранее в Челябинске отменили свои концерты иностранные исполнители. Американский джазмен Аарон Майерс был заменен во время гастрольного тура на Марину Волкову. А концерт органной музыки с участием Михаэля Шенхайта отменили по независящим от организаторов причинам.

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Панк-группа «НАИВ» (Москва) из экономических проблем отменила концерты в Челябинске, Екатеринбурге и Перми, которые должны были состояться в марте 2022 года. Об этом сообщил барабанщик рок-коллектива Дмитрий Хакимов в социальных сетях. «НАИВ временно приостанавливает концертную деятельность. Соответственно, наши шоу в Челябинске, Екатеринбурге и Перми отменены», — написал Хакимов в своем Instagram-аккаунте. Хакимов пояснил, что на сегодняшний день подтверждать какие-то выступления больше, чем на месяц самонадеянно. По словам музыканта, есть масса причин отмены концертов: от скачка доллара, делающего невозможным экономически что-то осуществить, до осознанных решений. Ранее в Челябинске отменили свои концерты иностранные исполнители. Американский джазмен Аарон Майерс был заменен во время гастрольного тура на Марину Волкову. А концерт органной музыки с участием Михаэля Шенхайта отменили по независящим от организаторов причинам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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