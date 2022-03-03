В Челябинске несколько зарубежных исполнителей отменили концерты

Концерты отменены по независящим от организатора причинам Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Челябинске сразу несколько зарубежных музыкальных исполнителей отменили свои выступления. Согласно информации на сайте «Кассы.ру», в Челябинск не приедут американский джазмен Аарон Майерс, а также немецкий органист Михаэль Шенхайт.

«Концерт Аарона Майерса отменил продюсер. Во время тура с нами связался продюсер Майерса, и предложил вариант с заменой Аарона на Марину Волкову. Почему произвели замену — неизвестно», — сообщили URA.RU организатор.

Организатор добавил, что концерт органной музыки с участием Михаэля Шенхайта также отменили по причинам независящими от организаторов. Зрителям предоставлена возможность вернуть полную стоимость билета, либо обменять билет на другое мероприятие.

Ранее несколько российских исполнителей перенесли свои концерты в Челябинске. Гарик Сукачев перенес концерт на два месяца из-за съемок фильма, в котором он принимает участие. Репер Элджей перенес концерты из-за начала спецоперации РФ на Украине.

Спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Как заявил президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. При этом ВСУ и националисты препятствуют выходу мирных жителей из превращенных в укрепрайоны населенных пунктов, превратив их в живые щиты.

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