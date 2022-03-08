УрФУ возглавил спецрейтинг Минобрнауки России

УрФУ стал самым эффективным по количеству публикаций в СМИ, количеству вышедших сюжетов на телеканалах, а также по количеству эксклюзивных новостей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральский федеральный университет возглавил рейтинг медийной активности среди высших учебных заведений за январь 2022 года. В списке числилось 219 вузов, подведомственных министерству науки и высшего образования России. Информация об этом появилась на сайте Минобрнауки России.

«Лидирующую позицию в рейтинге в январе сохранил Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, второе место занял Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, третье — Российский университет дружбы народов. В рейтинг за январь 2022 года вошли 219 вузов», — говорится в сообщении.

Главным изменением системы составления рейтинга с начала этого года стало введение базового уровня показателей медиаактивности, на основе которых рассчитывается итоговый индекс. «Благодаря этому пресс-службы университетов смогут не только ежемесячно отслеживать положение вуза в рейтинге, но и оценивать собственную динамику в работе с сайтом, СМИ и соцсетями», — отметили в ведомстве.

С начала года количество подписчиков аккаунтов российских университетов в социальных сетях увеличилось более чем на 59,5 тысяч, а число просмотров страниц на всех ресурсах вузов составило около 40 миллионов. Ранее URA.RU писало, что Уральский федеральный университет (УрФУ) стал одним из 14 российских вузов, которые вошли в обновленный рейтинг перспектив трудоустройства выпускников QS — британской компании Quacquarelli Symonds, специализирующейся на анализе высших учебных заведений по всему миру.

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