В Курганской области раскрыли убийство, совершенное 18 лет назад

41-летнего обвиняемого задержали в Ленинградской области, где он жил последние 10 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшему жителю Курганской области предъявлено обвинение в убийстве, совершенном в поселке Каргаполье в 2003 году. Мужчина был задержан в Ленинградской области, сообщают пресс-службы областного УМВД и регионального следственного управления СК.

«Злоумышленник был задержан на территории Ленинградской области и доставлен для проведения следственных действий в Курганскую область. В ходе допроса мужчина пояснил, что 23 декабря 2003 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на улице он столкнулся плечами с потерпевшим, после чего избил его руками и ногами, в содеянном раскаивается», — сообщается на сайте СУ СК.

Потерпевшего доставили в больницу, где он скончался от полученных травм. Задержанный мужчина 1980 года рождения попадал в поле зрения правоохранительных органов и в 2003 году, когда отрабатывался круг подозреваемых. Но доказать его вину тогда не удалось. Сейчас преступление удалось раскрыть благодаря результатам исследования изъятых с места преступления следов ДНК предполагаемого преступника.

Последние 10 лет обвиняемый проживал в Ленинградской области и был уверен, что преступление уже не раскроют, сообщает пресс-служба областного УМВД. Обвинение предъявлено по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего). СК проверяет мужчину на причастность к совершению других возможных преступлений.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам