08 марта 2022
07 марта 2022

Машина с маленьким ребенком вылетела в кювет в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель потерял управление во время обгона Фото:

Автомобиль, в котором находился трехлетний ребенок, вылетел в кювет и перевернулся в Екатеринбурге. Малыша пришлось госпитализировать. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

«По предварительной информации, женщина — водитель автомобиля Hyundai Sonata двигалась по ул. Городская со стороны ул. Чемпионов в сторону ул. Историческая, при совершении обгона не справилась с управлением, в результате чего допустила съезд в правый кювет. В результате аварии пострадал 3-летний мальчик», — говорится в сообщении пресс-службы ГИБДД.

Авария произошла утром 9 марта на ул. Городская. По данным автоинспекции, за рулем машины находилась мама мальчика, стаж вождения у которой составляет три месяца. Она пояснила, что потеряла управление автомобилем во время обгона. При этом сотрудники автоинспекции отметили, что дорога была почищена плохо. «Выявлены недостатки улично-дорожной сети — наличие зимней скользкости в виде снежного наката в колее», — уточнили в пресс-службе.

Сотрудники ГИБДД провели замеры на месте аварии. В адрес администрации Екатеринбурга внесено предписание по устранению недостатков, которые могли привести к ДТП.

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Автомобиль, в котором находился трехлетний ребенок, вылетел в кювет и перевернулся в Екатеринбурге. Малыша пришлось госпитализировать. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга. «По предварительной информации, женщина — водитель автомобиля Hyundai Sonata двигалась по ул. Городская со стороны ул. Чемпионов в сторону ул. Историческая, при совершении обгона не справилась с управлением, в результате чего допустила съезд в правый кювет. В результате аварии пострадал 3-летний мальчик», — говорится в сообщении пресс-службы ГИБДД. Авария произошла утром 9 марта на ул. Городская. По данным автоинспекции, за рулем машины находилась мама мальчика, стаж вождения у которой составляет три месяца. Она пояснила, что потеряла управление автомобилем во время обгона. При этом сотрудники автоинспекции отметили, что дорога была почищена плохо. «Выявлены недостатки улично-дорожной сети — наличие зимней скользкости в виде снежного наката в колее», — уточнили в пресс-службе. Сотрудники ГИБДД провели замеры на месте аварии. В адрес администрации Екатеринбурга внесено предписание по устранению недостатков, которые могли привести к ДТП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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