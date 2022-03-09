Представитель Путина заявил о войне с США

США объявили России экономическую войну, считает Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

США фактически ведут экономическую войну против России. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«США объявили экономическую войну России и они ведут эту войну. Де-факто так это и есть. Мы должны делать то, что лучше для нас», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее США ввели масштабные экономические санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент США Джо Байден объявил о том, что страна прекращает импорт российских энергоносителей, пишет «Национальная служба новостей». Он также заявил о том, что санкции коснутся космической программы РФ. США также запретили инвестировать в российские энергетические компании, сообщает телеканал 360.