Представитель Путина заявил о войне с США

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
США объявили России экономическую войну, считает Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

США фактически ведут экономическую войну против России. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«США объявили экономическую войну России и они ведут эту войну. Де-факто так это и есть. Мы должны делать то, что лучше для нас», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее США ввели масштабные экономические санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент США Джо Байден объявил о том, что страна прекращает импорт российских энергоносителей, пишет «Национальная служба новостей». Он также заявил о том, что санкции коснутся космической программы РФ. США также запретили инвестировать в российские энергетические компании, сообщает телеканал 360.

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США фактически ведут экономическую войну против России. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «США объявили экономическую войну России и они ведут эту войну. Де-факто так это и есть. Мы должны делать то, что лучше для нас», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее США ввели масштабные экономические санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент США Джо Байден объявил о том, что страна прекращает импорт российских энергоносителей, пишет «Национальная служба новостей». Он также заявил о том, что санкции коснутся космической программы РФ. США также запретили инвестировать в российские энергетические компании, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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