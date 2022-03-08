Власти ЯНАО рассказали о судьбе жилищных программ

Власти не внесут изменения в жилищные программы Ямала Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Власти ЯНАО не станут вносить изменения в жилищные программы после поднятия ставок по ипотеке. Об этом сообщила пресс-служба администрации Нового Уренгоя в telegram-канале «НУР. Официально».

«Северянам не стоит волноваться! На Ямале не собираются вносить изменения в жилищные программы из-за взлета ипотечных ставок в России», — сообщает ведомство. В департаменте строительства ЯНАО отметили, что спрос на участие в жилищных программах у ямальцев не упал даже в условиях непростой обстановки на финансовых рынках.

Ранее URA.RU сообщало, что ключевая ставка Центробанка России поднялась до 20%. Она побила исторический рекорд. По заявлению ЦБ, это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения.