Власти РФ отменяют налог по вкладам россиян

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От налога освободят вклады более миллиона рублей Фото:

Россиян освободят от налогов по банковским вкладам более миллиона рублей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Правительство предлагает освободить граждан от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам более 1 млн рублей за 2021—2022 годы. Взимание будет временно остановлено», — заявил Мишустин на заседании правительства, трансляцию ведет телеканал «России 24».

Ранее россияне платили налог с доходов по вкладу более 1 миллиона рублей. Так, людям нужно было платить налог в 13%, если их доход был более 42,5 тысяч рублей. Однако в условиях кризиса банки начали предлагать вклады под 20% годовых, из-за чего людям пришлось бы платить налог, даже если их вклад был менее миллиона рублей.

Ранее в рамках поддержки россиян правительство приняло решение предоставить гражданам кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Президент России Владимир Путин также утвердил полный список антикризисных мер. В частности, президент разрешил правительству проводить срочную индексацию пенсий.

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Россиян освободят от налогов по банковским вкладам более миллиона рублей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. «Правительство предлагает освободить граждан от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам более 1 млн рублей за 2021—2022 годы. Взимание будет временно остановлено», — заявил Мишустин на заседании правительства, трансляцию ведет телеканал «России 24». Ранее россияне платили налог с доходов по вкладу более 1 миллиона рублей. Так, людям нужно было платить налог в 13%, если их доход был более 42,5 тысяч рублей. Однако в условиях кризиса банки начали предлагать вклады под 20% годовых, из-за чего людям пришлось бы платить налог, даже если их вклад был менее миллиона рублей. Ранее в рамках поддержки россиян правительство приняло решение предоставить гражданам кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Президент России Владимир Путин также утвердил полный список антикризисных мер. В частности, президент разрешил правительству проводить срочную индексацию пенсий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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