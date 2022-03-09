Власти РФ отменяют налог по вкладам россиян

09 марта 2022 в 16:40 Размер текста - 17 +

От налога освободят вклады более миллиона рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россиян освободят от налогов по банковским вкладам более миллиона рублей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. «Правительство предлагает освободить граждан от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам более 1 млн рублей за 2021—2022 годы. Взимание будет временно остановлено», — заявил Мишустин на заседании правительства, трансляцию ведет телеканал «России 24». Ранее россияне платили налог с доходов по вкладу более 1 миллиона рублей. Так, людям нужно было платить налог в 13%, если их доход был более 42,5 тысяч рублей. Однако в условиях кризиса банки начали предлагать вклады под 20% годовых, из-за чего людям пришлось бы платить налог, даже если их вклад был менее миллиона рублей. Ранее в рамках поддержки россиян правительство приняло решение предоставить гражданам кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Президент России Владимир Путин также утвердил полный список антикризисных мер. В частности, президент разрешил правительству проводить срочную индексацию пенсий. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россиян освободят от налогов по банковским вкладам более миллиона рублей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. «Правительство предлагает освободить граждан от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам более 1 млн рублей за 2021—2022 годы. Взимание будет временно остановлено», — заявил Мишустин на заседании правительства, трансляцию ведет телеканал «России 24». Ранее россияне платили налог с доходов по вкладу более 1 миллиона рублей. Так, людям нужно было платить налог в 13%, если их доход был более 42,5 тысяч рублей. Однако в условиях кризиса банки начали предлагать вклады под 20% годовых, из-за чего людям пришлось бы платить налог, даже если их вклад был менее миллиона рублей. Ранее в рамках поддержки россиян правительство приняло решение предоставить гражданам кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Президент России Владимир Путин также утвердил полный список антикризисных мер. В частности, президент разрешил правительству проводить срочную индексацию пенсий.