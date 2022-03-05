Госдума разрешила россиянам не платить за ипотеку до октября

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В Госдуме приняли решение предоставить россиянам кредитные каникулы Фото:
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Государственная дума РФ приняла решение предоставить россиянам кредитные каникулы до 30 сентября. Таким образом, россияне смогут не платить по ипотечным и потребительским кредитам. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Госдумы.

«Граждане и субъекты малого и среднего предпринимательства смогут оформить кредитные каникулы до 30 сентября. Заемщик вправе обратиться к кредитору для отсрочки платежей как потребительских, так и ипотечных кредитов», — говорится в сообщении Госдумы.

Ранее этот закон одобрили в Совете Федерации РФ. Оформить кредитные каникулы можно с 1 марта 2022 года. В Госдуме планируют обсудить дополнительные срочные меры поддержки россиян.

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Государственная дума РФ приняла решение предоставить россиянам кредитные каникулы до 30 сентября. Таким образом, россияне смогут не платить по ипотечным и потребительским кредитам. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Госдумы. «Граждане и субъекты малого и среднего предпринимательства смогут оформить кредитные каникулы до 30 сентября. Заемщик вправе обратиться к кредитору для отсрочки платежей как потребительских, так и ипотечных кредитов», — говорится в сообщении Госдумы. Ранее этот закон одобрили в Совете Федерации РФ. Оформить кредитные каникулы можно с 1 марта 2022 года. В Госдуме планируют обсудить дополнительные срочные меры поддержки россиян.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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