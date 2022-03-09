АТОР: в каких странах смогут отдохнуть россияне во время санкций

09 марта 2022 в 17:39 Размер текста - 17 +

По карте «Мир» можно оплатить пребывание в отеле, где преобладает система «все включено» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россияне смогут провести отпуска на курортах, принимающих карты «Мир». Об этом сообщили 9 марта 2022 года на сайте Ассоциации туроператоров России. «В ближайшее время туры за рубеж будут возможны в два типа стран. К первому типу относятся направления, где в отелях преобладает система „все включено“ — в таком случае путевку можно оплатить в России. К таким странам относятся Турция, Тунис, Египет, ОАЭ, в случае восстановления прямого авиасообщения, Куба, Доминикана и Мексика», — указано на сайте АТОР. Страны, принимающие оплату картами «Мир» относятся ко второму типу. Среди них Белоруссия, Армения, Узбекистан, Киргизия, Абхазия, Южная Осетия. В АТОР подчеркнули, что широкими направлениями могут стать Белоруссия, Абхазия и Узбекистан. Одновременно отмечается, что в определенных банках Турции, Вьетнама, на Кипре и в аэропорту Дубая карты «Мир» также обслуживаются. Ранее сообщалось, что международная платежная система Visa приостановили работу выпущенных в РФ карт за рубежом из-за спецоперации на Украине. Держатели карт в России с 10 марта смогут проводить операции в банкоматах, расплачиваться и делать переводы с карты на карту только внутри страны, сообщило издание «Прайм» в своем telegram-канале. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россияне смогут провести отпуска на курортах, принимающих карты «Мир». Об этом сообщили 9 марта 2022 года на сайте Ассоциации туроператоров России. «В ближайшее время туры за рубеж будут возможны в два типа стран. К первому типу относятся направления, где в отелях преобладает система „все включено“ — в таком случае путевку можно оплатить в России. К таким странам относятся Турция, Тунис, Египет, ОАЭ, в случае восстановления прямого авиасообщения, Куба, Доминикана и Мексика», — указано на сайте АТОР. Страны, принимающие оплату картами «Мир» относятся ко второму типу. Среди них Белоруссия, Армения, Узбекистан, Киргизия, Абхазия, Южная Осетия. В АТОР подчеркнули, что широкими направлениями могут стать Белоруссия, Абхазия и Узбекистан. Одновременно отмечается, что в определенных банках Турции, Вьетнама, на Кипре и в аэропорту Дубая карты «Мир» также обслуживаются. Ранее сообщалось, что международная платежная система Visa приостановили работу выпущенных в РФ карт за рубежом из-за спецоперации на Украине. Держатели карт в России с 10 марта смогут проводить операции в банкоматах, расплачиваться и делать переводы с карты на карту только внутри страны, сообщило издание «Прайм» в своем telegram-канале.