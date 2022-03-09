Выпущенные в РФ карты Visa перестанут работать за рубежом

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Деньги. Курган, виза, платежная система, банковская карта, карта, эпл пэй, apple pay, viza
Держатели карт в России смогут проводить ими операции в банкоматах, расплачиваться и делать переводы с карты на карту внутри страны Фото:
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Международная платежная система Visa приостановили работу выпущенных в РФ карт за рубежом из-за спецоперации на Украине. Держатели карт в России с 10 марта смогут проводить операции в банкоматах, расплачиваться и делать переводы с карты на карту только внутри страны, сообщило издание «Прайм» в своем telegram-канале.

«Выпущенные в РФ карты Visa перестанут работать за рубежом 10 марта. Продление сроков транзакций касается только клиринговых расчетов», — цитирует «Прайм» заявление банков.

Ранее сообщалось, что для оплаты покупок и снятия наличных за границей россияне смогут использовать карту «Мир». Она принимается в девяти странах, сообщается на правительственном портале «Объясняем.рф». 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать ее. На фоне этого компании Visa и Mastercard ввела ограничения работы в РФ.

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Международная платежная система Visa приостановили работу выпущенных в РФ карт за рубежом из-за спецоперации на Украине. Держатели карт в России с 10 марта смогут проводить операции в банкоматах, расплачиваться и делать переводы с карты на карту только внутри страны, сообщило издание «Прайм» в своем telegram-канале. «Выпущенные в РФ карты Visa перестанут работать за рубежом 10 марта. Продление сроков транзакций касается только клиринговых расчетов», — цитирует «Прайм» заявление банков. Ранее сообщалось, что для оплаты покупок и снятия наличных за границей россияне смогут использовать карту «Мир». Она принимается в девяти странах, сообщается на правительственном портале «Объясняем.рф». 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать ее. На фоне этого компании Visa и Mastercard ввела ограничения работы в РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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