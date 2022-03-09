Выпущенные в РФ карты Visa перестанут работать за рубежом

09 марта 2022 в 16:27 Размер текста - 17 +

Держатели карт в России смогут проводить ими операции в банкоматах, расплачиваться и делать переводы с карты на карту внутри страны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Международная платежная система Visa приостановили работу выпущенных в РФ карт за рубежом из-за спецоперации на Украине. Держатели карт в России с 10 марта смогут проводить операции в банкоматах, расплачиваться и делать переводы с карты на карту только внутри страны, сообщило издание «Прайм» в своем telegram-канале. «Выпущенные в РФ карты Visa перестанут работать за рубежом 10 марта. Продление сроков транзакций касается только клиринговых расчетов», — цитирует «Прайм» заявление банков. Ранее сообщалось, что для оплаты покупок и снятия наличных за границей россияне смогут использовать карту «Мир». Она принимается в девяти странах, сообщается на правительственном портале «Объясняем.рф». 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать ее. На фоне этого компании Visa и Mastercard ввела ограничения работы в РФ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Международная платежная система Visa приостановили работу выпущенных в РФ карт за рубежом из-за спецоперации на Украине. Держатели карт в России с 10 марта смогут проводить операции в банкоматах, расплачиваться и делать переводы с карты на карту только внутри страны, сообщило издание «Прайм» в своем telegram-канале. «Выпущенные в РФ карты Visa перестанут работать за рубежом 10 марта. Продление сроков транзакций касается только клиринговых расчетов», — цитирует «Прайм» заявление банков. Ранее сообщалось, что для оплаты покупок и снятия наличных за границей россияне смогут использовать карту «Мир». Она принимается в девяти странах, сообщается на правительственном портале «Объясняем.рф». 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать ее. На фоне этого компании Visa и Mastercard ввела ограничения работы в РФ.