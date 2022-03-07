Пьяный сотрудник получил от работодателя нужные допуски, хотя даже не имел необходимого водительского удостоверения Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Сотрудники УГИБДД по Тюменской области задержали пьяного тракториста, которого одно из муниципальных предприятий отправило убирать снег на улицах Ялуторовска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«8 марта в Ялуторовске сотрудники ГИБДД задержали пьяного тракториста, сотрудника одного из муниципальных городских предприятий. Показания алкотестера составили 0,89 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина лишь смог сказать, что он убирал город от снега», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

О том, что за рулем техники явно находится нетрезвый человек, инспекторам сообщил неравнодушный автомобилист. Проверка показала, что, несмотря на состояние водителя, механик и медик предприятия, на котором он работает, подписали ему путевой лист. Кроме того, 63-летний мужчина не имеет водительского удостоверения тракториста-машиниста.

В УГИБДД не стали раскрывать название компании, в которой трудится нетрезвый водитель. Однако судя по информации на портале госзакупок, контракт на содержание улиц и дорог в Ялуторовске на 2022 год выиграло АО «ТОДЭП», оказывающее аналогичные услуги, в том числе, и в Тюмени. За свою работу компания в целом получит более 46 млн рублей. В Общество направлен официальный запрос.

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