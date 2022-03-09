Глава Еврокомиссии раскрыла третий пакет санкций против России

Третий пакет санкций Евросоюза будет введен против 160 российских бизнесменов и парламентариев. Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Новые санкции ЕС против России будут направлены против 160 российских бизнесменов и парламентариев. Они также затронут банковский сектор Белоруссии, криптовалюты, включат запрет на поставки в РФ технологий морского судоходства», — передает ТАСС слова Ляйен.
Третий пакет санкций Евросоюза будет введен против 160 российских бизнесменов и парламентариев. Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Новые санкции ЕС против России будут направлены против 160 российских бизнесменов и парламентариев. Они также затронут банковский сектор Белоруссии, криптовалюты, включат запрет на поставки в РФ технологий морского судоходства», — передает ТАСС слова Ляйен. Ранее США и Евросоюз ввели масштабные экономические санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, США запретили инвестировать и импортировать российские энергоносители, пишет телеканал 360. Санкции Евросоюза коснулись крупнейших банков РФ, которые отключили от платежной системы SWIFT.