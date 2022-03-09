Глава Еврокомиссии раскрыла третий пакет санкций против России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Детский омбудсмен Лопатина Алена на пресс-конференции. Курган, депутат, чиновник, бумаги, документы, заседание, бумаги к заседанию
Новые санкции затронут не только Россию, но и банковский сектор Белоруссии, сообщила Урсула фон дер Ляйен Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Третий пакет санкций Евросоюза будет введен против 160 российских бизнесменов и парламентариев. Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Новые санкции ЕС против России будут направлены против 160 российских бизнесменов и парламентариев. Они также затронут банковский сектор Белоруссии, криптовалюты, включат запрет на поставки в РФ технологий морского судоходства», — передает ТАСС слова Ляйен.

Ранее США и Евросоюз ввели масштабные экономические санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, США запретили инвестировать и импортировать российские энергоносители, пишет телеканал 360. Санкции Евросоюза коснулись крупнейших банков РФ, которые отключили от платежной системы SWIFT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Третий пакет санкций Евросоюза будет введен против 160 российских бизнесменов и парламентариев. Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Новые санкции ЕС против России будут направлены против 160 российских бизнесменов и парламентариев. Они также затронут банковский сектор Белоруссии, криптовалюты, включат запрет на поставки в РФ технологий морского судоходства», — передает ТАСС слова Ляйен. Ранее США и Евросоюз ввели масштабные экономические санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, США запретили инвестировать и импортировать российские энергоносители, пишет телеканал 360. Санкции Евросоюза коснулись крупнейших банков РФ, которые отключили от платежной системы SWIFT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...