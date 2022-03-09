Вирусолог спрогнозировал, когда снимут все COVID-ограничения в РФ

09 марта 2022 в 17:27 Размер текста - 17 +

В общественном транспорте все еще опасно находиться без маски Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В России могут снять все коронавирусные ограничения в течение месяца, поскольку полные основания для этого уже существуют. Такое мнение в разговоре с URA.RU дал завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН, профессор, вирусолог Петр Чумаков. «Конкретно невозможно сказать, потому что это решение властей. Но, судя по заявлениям мэра Москвы Сергея Собянина, который говорил, что скоро отменяться все будет, я думаю, что снятие ограничений возможно в любой момент. Вряд ли прямо сейчас, но может быть через неделю — две. Я думаю, уже есть все основания для того, чтобы отменять эти коронавирусные меры», — сказал Петр Чумаков. Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU подчеркнул, что несмотря на снижение заболеваемости, важно продолжать вакцинацию. «Ясно, что заболеваемость и дальше будет снижаться. Но и сейчас довольно много людей, порядка 700 в день, умирает. Это большая часть. Сама заболеваемость тоже на высоком уровне. Люди должны сами соблюдать противоэпидемические меры и, в первую очередь, вакцинироваться», — добавил он. В общественном транспорте, признал Альтштейн, все еще опасно находится без защитной маски. «Вы можете уже и сейчас не носить эти маски, но это абсолютно неправильно. Впечатление такое, что человечество устало от этой пандемии, но во многих странах летальность составляет 0,1-0,2%, у нас она около 1%. Я не думаю, что люди должны сразу все отбросить и вернуться к обычной жизни», — заявил собеседник агентства. Согласно официальным данным, 9 марта в России выявлено 58 675 случаев коронавируса. По сравнению с 8 марта, количество зараженных снизилось на 11,9%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России могут снять все коронавирусные ограничения в течение месяца, поскольку полные основания для этого уже существуют. Такое мнение в разговоре с URA.RU дал завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН, профессор, вирусолог Петр Чумаков. «Конкретно невозможно сказать, потому что это решение властей. Но, судя по заявлениям мэра Москвы Сергея Собянина, который говорил, что скоро отменяться все будет, я думаю, что снятие ограничений возможно в любой момент. Вряд ли прямо сейчас, но может быть через неделю — две. Я думаю, уже есть все основания для того, чтобы отменять эти коронавирусные меры», — сказал Петр Чумаков. Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU подчеркнул, что несмотря на снижение заболеваемости, важно продолжать вакцинацию. «Ясно, что заболеваемость и дальше будет снижаться. Но и сейчас довольно много людей, порядка 700 в день, умирает. Это большая часть. Сама заболеваемость тоже на высоком уровне. Люди должны сами соблюдать противоэпидемические меры и, в первую очередь, вакцинироваться», — добавил он. В общественном транспорте, признал Альтштейн, все еще опасно находится без защитной маски. «Вы можете уже и сейчас не носить эти маски, но это абсолютно неправильно. Впечатление такое, что человечество устало от этой пандемии, но во многих странах летальность составляет 0,1-0,2%, у нас она около 1%. Я не думаю, что люди должны сразу все отбросить и вернуться к обычной жизни», — заявил собеседник агентства. Согласно официальным данным, 9 марта в России выявлено 58 675 случаев коронавируса. По сравнению с 8 марта, количество зараженных снизилось на 11,9%.