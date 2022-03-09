Вирусолог спрогнозировал, когда снимут все COVID-ограничения в РФ

В России могут снять все коронавирусные ограничения в течение месяца, поскольку полные основания для этого уже существуют. Такое мнение в разговоре с URA.RU дал завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН, профессор, вирусолог Петр Чумаков.
«Конкретно невозможно сказать, потому что это решение властей. Но, судя по заявлениям мэра Москвы Сергея Собянина, который говорил, что скоро отменяться все будет, я думаю, что снятие ограничений возможно в любой момент. Вряд ли прямо сейчас, но может быть через неделю — две. Я думаю, уже есть все основания для того, чтобы отменять эти коронавирусные меры», — сказал Петр Чумаков.
Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU подчеркнул, что несмотря на снижение заболеваемости, важно продолжать вакцинацию. «Ясно, что заболеваемость и дальше будет снижаться. Но и сейчас довольно много людей, порядка 700 в день, умирает. Это большая часть. Сама заболеваемость тоже на высоком уровне. Люди должны сами соблюдать противоэпидемические меры и, в первую очередь, вакцинироваться», — добавил он.
В общественном транспорте, признал Альтштейн, все еще опасно находится без защитной маски. «Вы можете уже и сейчас не носить эти маски, но это абсолютно неправильно. Впечатление такое, что человечество устало от этой пандемии, но во многих странах летальность составляет 0,1-0,2%, у нас она около 1%. Я не думаю, что люди должны сразу все отбросить и вернуться к обычной жизни», — заявил собеседник агентства.
Согласно официальным данным, 9 марта в России выявлено 58 675 случаев коронавируса. По сравнению с 8 марта, количество зараженных снизилось на 11,9%.
В России могут снять все коронавирусные ограничения в течение месяца, поскольку полные основания для этого уже существуют. Такое мнение в разговоре с URA.RU дал завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН, профессор, вирусолог Петр Чумаков. «Конкретно невозможно сказать, потому что это решение властей. Но, судя по заявлениям мэра Москвы Сергея Собянина, который говорил, что скоро отменяться все будет, я думаю, что снятие ограничений возможно в любой момент. Вряд ли прямо сейчас, но может быть через неделю — две. Я думаю, уже есть все основания для того, чтобы отменять эти коронавирусные меры», — сказал Петр Чумаков. Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU подчеркнул, что несмотря на снижение заболеваемости, важно продолжать вакцинацию. «Ясно, что заболеваемость и дальше будет снижаться. Но и сейчас довольно много людей, порядка 700 в день, умирает. Это большая часть. Сама заболеваемость тоже на высоком уровне. Люди должны сами соблюдать противоэпидемические меры и, в первую очередь, вакцинироваться», — добавил он. В общественном транспорте, признал Альтштейн, все еще опасно находится без защитной маски. «Вы можете уже и сейчас не носить эти маски, но это абсолютно неправильно. Впечатление такое, что человечество устало от этой пандемии, но во многих странах летальность составляет 0,1-0,2%, у нас она около 1%. Я не думаю, что люди должны сразу все отбросить и вернуться к обычной жизни», — заявил собеседник агентства. Согласно официальным данным, 9 марта в России выявлено 58 675 случаев коронавируса. По сравнению с 8 марта, количество зараженных снизилось на 11,9%.