Курганский бизнесмен судится с мэрией из-за запрета строить ТРЦ

Предприниматель не может достроить ТРЦ, так как мэрия в одностороннем порядке расторгла договор аренды земельного участка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бизнесмен Нифтулл Нифтуллаев обратился через суд к мэрии Кургана с требованием заключить с ним договор аренды земельного участка под строительство торгово-развлекательного центра в Заозерном районе. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел. Ранее власти Кургана расторгли договор аренды в одностороннем порядке.

«Индивидуальный предприниматель Нифтуллаев Нифтулл Тахир оглы обратился в Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к администрации города Кургана об обязании заключить договор аренды земельного участка из земель населенных пунктов площадью 33900 кв.м с разрешенным использованием: для строительства объекта торгового назначения. Местоположение: Курганская область, Курган, микрорайон 8, проспект Голикова», — говорится в материалах суда.

Срок действия договора, по мнению истца, должен составлять три года. Документ необходим, чтобы завершить строительство. «Принять исковое заявление к производству. Назначить дело к предварительному судебному заседанию на 14 марта», — указано в решении суда.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Кургана отменила действие разрешения на строительство ТРЦ в 8-м микрорайоне Заозерного. В пресс-службе администрации поясняли URA.RU, что по состоянию на 1 апреля 2021 года бизнесмен не начал строить объект, поэтому договор аренды участка расторгли в одностороннем порядке. Предприниматель заявлял, что с момента начала стройки он засыпал землей заболоченный участок глубиной до четырех метров. Работы требовали времени, чтобы земля утрамбовалась. На стройку ТРЦ бизнесмен уже затратил более 80 млн рублей. Он написал жалобу на действия мэрии президенту РФ Владимиру Путину. Позже обращение направили для рассмотрения по компетенции в администрацию Кургана.

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