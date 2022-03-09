Тюменцы выберут депутатов дум двух районов в 2022 году

Выборы пройдут в Тюменской области 11 сентября Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В 2022 году в Тюменской области пройдут выборы депутатов нового созыва дум Вагайского и Ишимского районов. Информация об этом опубликована на сайте регионального избиркома. Плебисцит намечен на единый день голосования 11 сентября.

«11 сентября — выборы депутатов: думы Вагайского муниципального района Тюменской области пятого созыва, думы Ишимского муниципального района Тюменской области пятого созыва», — говорится в сообщении избирательной комиссии. В каждом представительном органе выберут по 15 депутатов.

Кроме того, в единый день голосования пройдут довыборы одного депутата в думу Уватского района, а также в думы нескольких сельских поселений различных муниципалитетов области. Всего 11 сентября решится судьба 74 мандатов.

В 2021 году в регионе был определен новый состав Тюменской областной думы. По итогам плебисцита, прошедшего 17—19 сентября, 39 мест в парламенте заняли представители «Единой России», по четыре мандата получили члены КПРФ и ЛДПР, три — сторонники партии «Справедливая Россия — За правду».