09 марта 2022
07 марта 2022
06 марта 2022
05 марта 2022

Тюменцы выберут депутатов дум двух районов в 2022 году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы-2021. Тюмень, выборы, избирательный участок, голосование, выборы 2021
Выборы пройдут в Тюменской области 11 сентября Фото:

В 2022 году в Тюменской области пройдут выборы депутатов нового созыва дум Вагайского и Ишимского районов. Информация об этом опубликована на сайте регионального избиркома. Плебисцит намечен на единый день голосования 11 сентября.

«11 сентября — выборы депутатов: думы Вагайского муниципального района Тюменской области пятого созыва, думы Ишимского муниципального района Тюменской области пятого созыва», — говорится в сообщении избирательной комиссии. В каждом представительном органе выберут по 15 депутатов.

Кроме того, в единый день голосования пройдут довыборы одного депутата в думу Уватского района, а также в думы нескольких сельских поселений различных муниципалитетов области. Всего 11 сентября решится судьба 74 мандатов.

В 2021 году в регионе был определен новый состав Тюменской областной думы. По итогам плебисцита, прошедшего 17—19 сентября, 39 мест в парламенте заняли представители «Единой России», по четыре мандата получили члены КПРФ и ЛДПР, три — сторонники партии «Справедливая Россия — За правду».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В 2022 году в Тюменской области пройдут выборы депутатов нового созыва дум Вагайского и Ишимского районов. Информация об этом опубликована на сайте регионального избиркома. Плебисцит намечен на единый день голосования 11 сентября. «11 сентября — выборы депутатов: думы Вагайского муниципального района Тюменской области пятого созыва, думы Ишимского муниципального района Тюменской области пятого созыва», — говорится в сообщении избирательной комиссии. В каждом представительном органе выберут по 15 депутатов. Кроме того, в единый день голосования пройдут довыборы одного депутата в думу Уватского района, а также в думы нескольких сельских поселений различных муниципалитетов области. Всего 11 сентября решится судьба 74 мандатов. В 2021 году в регионе был определен новый состав Тюменской областной думы. По итогам плебисцита, прошедшего 17—19 сентября, 39 мест в парламенте заняли представители «Единой России», по четыре мандата получили члены КПРФ и ЛДПР, три — сторонники партии «Справедливая Россия — За правду».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...