08 марта 2022

Автобус с пассажирами загорелся в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, зима, автобус, общественный транспорт, маршрут38
Возгорание произошло из-за неисправной проводки (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге загорелся автобус с 12 пассажирами. Об этом сообщила пресс-служба администрации Екатеринбурга в официальном telegram-канале.

«Сегодня в 15:50 на перекрестке улиц Щербакова и Лыжников в Екатеринбурге произошло возгорание пассажирского автобуса маршрут № 083. Обслуживает ООО „Уралтрансгрупп“. В салоне находилось 12 пассажиров», — говорится в сообщении пресс-службы.

Пассажиры автобуса сообщили водителю о запахе гари в салоне, после этого он высадил пассажиров. Затем в уже пустом автобусе произошло возгорание проводки. Водитель не смог потушить пожар с помощью огнетушителя. Пассажиры не пострадали. На место прибыли сотрудники МЧС, чтобы погасить огонь.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ООО «Уралтрансгрупп». На звонок никто не ответил.

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В Екатеринбурге загорелся автобус с 12 пассажирами. Об этом сообщила пресс-служба администрации Екатеринбурга в официальном telegram-канале. «Сегодня в 15:50 на перекрестке улиц Щербакова и Лыжников в Екатеринбурге произошло возгорание пассажирского автобуса маршрут № 083. Обслуживает ООО „Уралтрансгрупп“. В салоне находилось 12 пассажиров», — говорится в сообщении пресс-службы. Пассажиры автобуса сообщили водителю о запахе гари в салоне, после этого он высадил пассажиров. Затем в уже пустом автобусе произошло возгорание проводки. Водитель не смог потушить пожар с помощью огнетушителя. Пассажиры не пострадали. На место прибыли сотрудники МЧС, чтобы погасить огонь. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ООО «Уралтрансгрупп». На звонок никто не ответил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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