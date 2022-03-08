Автобус с пассажирами загорелся в Екатеринбурге

Возгорание произошло из-за неисправной проводки (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге загорелся автобус с 12 пассажирами. Об этом сообщила пресс-служба администрации Екатеринбурга в официальном telegram-канале.

«Сегодня в 15:50 на перекрестке улиц Щербакова и Лыжников в Екатеринбурге произошло возгорание пассажирского автобуса маршрут № 083. Обслуживает ООО „Уралтрансгрупп“. В салоне находилось 12 пассажиров», — говорится в сообщении пресс-службы.

Пассажиры автобуса сообщили водителю о запахе гари в салоне, после этого он высадил пассажиров. Затем в уже пустом автобусе произошло возгорание проводки. Водитель не смог потушить пожар с помощью огнетушителя. Пассажиры не пострадали. На место прибыли сотрудники МЧС, чтобы погасить огонь.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ООО «Уралтрансгрупп». На звонок никто не ответил.