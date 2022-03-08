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05 марта 2022

Челябинский пивовар рассказал, как изменится рынок из-за санкций

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Илья Ройтенберг, пивовар, Лаборатория живого пива. Челябинск, ройтенберг илья
Илья Ройтенберг: российские пивовары готовятся к переходу на отечественное сырье Фото:
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Запасов импортного сырья для производства пива в России хватит еще на несколько месяцев. Об этом заявил URA.RU челябинский ресторатор, владелец «Лаборатории живого пива» Илья Ройтенберг.

«Конечно же, цены могут вырасти. Мы, к примеру, покупали самый дорогой солод в мире, „Вайерманн“, в Германии. Мои коллеги, владельцы крафтовых пивоварен, закупали американский хмель. Знаю, что сейчас все пивовары обзванивают поставщиков, чтобы выгрести все склады», — рассказал URA.RU Ройтенберг.

Пивовар также отметил, что у него запаса солода есть на несколько месяцев. Ройтенберг также пообещал, что его работники будут варить вкусное пиво и из российского солода.

На данный момент, как сообщил полпред президента в УрФО Владимир Якушев, взрывного роста цен и дефицита в УрФО на данный момент нет. Стоимость и наличие ряда товаров уже находятся под контролем рабочих групп, включающих региональных и муниципальных чиновников, сотрудников ФАС и прокуратуры.

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Запасов импортного сырья для производства пива в России хватит еще на несколько месяцев. Об этом заявил URA.RU челябинский ресторатор, владелец «Лаборатории живого пива» Илья Ройтенберг. «Конечно же, цены могут вырасти. Мы, к примеру, покупали самый дорогой солод в мире, „Вайерманн“, в Германии. Мои коллеги, владельцы крафтовых пивоварен, закупали американский хмель. Знаю, что сейчас все пивовары обзванивают поставщиков, чтобы выгрести все склады», — рассказал URA.RU Ройтенберг. Пивовар также отметил, что у него запаса солода есть на несколько месяцев. Ройтенберг также пообещал, что его работники будут варить вкусное пиво и из российского солода. На данный момент, как сообщил полпред президента в УрФО Владимир Якушев, взрывного роста цен и дефицита в УрФО на данный момент нет. Стоимость и наличие ряда товаров уже находятся под контролем рабочих групп, включающих региональных и муниципальных чиновников, сотрудников ФАС и прокуратуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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