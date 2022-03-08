Челябинский пивовар рассказал, как изменится рынок из-за санкций

Запасов импортного сырья для производства пива в России хватит еще на несколько месяцев. Об этом заявил URA.RU челябинский ресторатор, владелец «Лаборатории живого пива» Илья Ройтенберг.
«Конечно же, цены могут вырасти. Мы, к примеру, покупали самый дорогой солод в мире, „Вайерманн“, в Германии. Мои коллеги, владельцы крафтовых пивоварен, закупали американский хмель. Знаю, что сейчас все пивовары обзванивают поставщиков, чтобы выгрести все склады», — рассказал URA.RU Ройтенберг.
Пивовар также отметил, что у него запаса солода есть на несколько месяцев. Ройтенберг также пообещал, что его работники будут варить вкусное пиво и из российского солода.
Запасов импортного сырья для производства пива в России хватит еще на несколько месяцев. Об этом заявил URA.RU челябинский ресторатор, владелец «Лаборатории живого пива» Илья Ройтенберг. «Конечно же, цены могут вырасти. Мы, к примеру, покупали самый дорогой солод в мире, „Вайерманн“, в Германии. Мои коллеги, владельцы крафтовых пивоварен, закупали американский хмель. Знаю, что сейчас все пивовары обзванивают поставщиков, чтобы выгрести все склады», — рассказал URA.RU Ройтенберг. Пивовар также отметил, что у него запаса солода есть на несколько месяцев. Ройтенберг также пообещал, что его работники будут варить вкусное пиво и из российского солода. На данный момент, как сообщил полпред президента в УрФО Владимир Якушев, взрывного роста цен и дефицита в УрФО на данный момент нет. Стоимость и наличие ряда товаров уже находятся под контролем рабочих групп, включающих региональных и муниципальных чиновников, сотрудников ФАС и прокуратуры.