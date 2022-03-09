Полпред Якушев предупредил о взлете цен в регионах УрФО. «Замысел санкций — надавить на людей»

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Пресс-подход к Олегу Матыцину. Екатеринбург , якушев владимир
Владимир Якушев пообещал пресекать спекуляции и завышение цен Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Стоимость товаров в регионах Урала должна находиться под постоянным контролем власти, иначе в условиях экономических санкций последует необоснованный рост цен. Такое заявление на оперативном совещании сделал полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, сообщили URA.RU в его пресс-службе.

«При нынешнем курсе доллара и евро, при импортной составляющей цена на товары не может оставаться прежней. Но если пустить дело на самотек, когда стоимость сначала повысят оптовики, а затем розница, то вместо объективного удорожания, мы получим ничем необоснованный рост. Чем эффективнее мы будем пресекать спекуляции, тем меньше будет социальное напряжение. Ведь замысел всех санкций — надавить на людей, спровоцировать панику и создать тем самым давление на власть», — обратил внимание Якушев.

По данным полпредства, взрывного роста цен и дефицита в УрФО на данный момент нет. Стоимость и наличие ряда товаров уже находятся под контролем рабочих групп, созданных по поручению Якушева: туда входят представители региона, муниципалитетов, ФАС и прокуратуры.

Отдельно полпред затронул тему рынка труда, подчеркнув, что с уходом иностранных компаний из России потребность уральцев в рабочих местах может вырасти. «Это не первый кризис, который переживает наша страна. У центров занятости наработаны эффективные механизмы по поддержке людей, оставшихся без работы», — заметил Якушев, призвав использовать накопленный опыт сейчас.

Ранее полпред Якушев заявил, что санкции, введенные Западом против России, оказались мягче тех, про которые говорили представители США и Евросоюза. По мнению Якушева, ограничения обернутся убытками для самих государств.

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Стоимость товаров в регионах Урала должна находиться под постоянным контролем власти, иначе в условиях экономических санкций последует необоснованный рост цен. Такое заявление на оперативном совещании сделал полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, сообщили URA.RU в его пресс-службе. «При нынешнем курсе доллара и евро, при импортной составляющей цена на товары не может оставаться прежней. Но если пустить дело на самотек, когда стоимость сначала повысят оптовики, а затем розница, то вместо объективного удорожания, мы получим ничем необоснованный рост. Чем эффективнее мы будем пресекать спекуляции, тем меньше будет социальное напряжение. Ведь замысел всех санкций — надавить на людей, спровоцировать панику и создать тем самым давление на власть», — обратил внимание Якушев. По данным полпредства, взрывного роста цен и дефицита в УрФО на данный момент нет. Стоимость и наличие ряда товаров уже находятся под контролем рабочих групп, созданных по поручению Якушева: туда входят представители региона, муниципалитетов, ФАС и прокуратуры. Отдельно полпред затронул тему рынка труда, подчеркнув, что с уходом иностранных компаний из России потребность уральцев в рабочих местах может вырасти. «Это не первый кризис, который переживает наша страна. У центров занятости наработаны эффективные механизмы по поддержке людей, оставшихся без работы», — заметил Якушев, призвав использовать накопленный опыт сейчас. Ранее полпред Якушев заявил, что санкции, введенные Западом против России, оказались мягче тех, про которые говорили представители США и Евросоюза. По мнению Якушева, ограничения обернутся убытками для самих государств.
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