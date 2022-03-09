Полковник допустил провокацию Польши для столкновения РФ и НАТО

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День ВВС. Стрижи. Чввауш. Челябинск., залп, стрижи, миг-29
Польша готова передать Украине истребители МиГ-29 Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Поставка Польшей военных самолетов МиГ-29 на Украину может привести к военному столкновению России и НАТО. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

«Первый же вылет самолетов с территории Польши, он, конечно, как на настоящей войне будет воспринят российской стороной. Если эти самолеты будут вторгаться в воздушное пространство Украины, где мы перекрыли небо и где мы имеем полное превосходство, здесь можно не сомневаться, что будут боевые действия. Российские ВВС будут сбивать эти самолеты. И то, что делает сейчас Польша, она просто находится в предполье этой войны», — сказал Баранец в интервью изданию NEWS.RU.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого в США предложили Польше передать Украине советские боевые самолеты. Власти Польши заявили, что готовы пойти на этот шаг, пишет «Национальная служба новостей».

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Поставка Польшей военных самолетов МиГ-29 на Украину может привести к военному столкновению России и НАТО. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец. «Первый же вылет самолетов с территории Польши, он, конечно, как на настоящей войне будет воспринят российской стороной. Если эти самолеты будут вторгаться в воздушное пространство Украины, где мы перекрыли небо и где мы имеем полное превосходство, здесь можно не сомневаться, что будут боевые действия. Российские ВВС будут сбивать эти самолеты. И то, что делает сейчас Польша, она просто находится в предполье этой войны», — сказал Баранец в интервью изданию NEWS.RU. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого в США предложили Польше передать Украине советские боевые самолеты. Власти Польши заявили, что готовы пойти на этот шаг, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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