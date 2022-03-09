Полковник допустил провокацию Польши для столкновения РФ и НАТО

09 марта 2022 в 19:01 Размер текста - 17 +

Польша готова передать Украине истребители МиГ-29 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставка Польшей военных самолетов МиГ-29 на Украину может привести к военному столкновению России и НАТО. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец. «Первый же вылет самолетов с территории Польши, он, конечно, как на настоящей войне будет воспринят российской стороной. Если эти самолеты будут вторгаться в воздушное пространство Украины, где мы перекрыли небо и где мы имеем полное превосходство, здесь можно не сомневаться, что будут боевые действия. Российские ВВС будут сбивать эти самолеты. И то, что делает сейчас Польша, она просто находится в предполье этой войны», — сказал Баранец в интервью изданию NEWS.RU . Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого в США предложили Польше передать Украине советские боевые самолеты. Власти Польши заявили, что готовы пойти на этот шаг, пишет «Национальная служба новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Поставка Польшей военных самолетов МиГ-29 на Украину может привести к военному столкновению России и НАТО. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец. «Первый же вылет самолетов с территории Польши, он, конечно, как на настоящей войне будет воспринят российской стороной. Если эти самолеты будут вторгаться в воздушное пространство Украины, где мы перекрыли небо и где мы имеем полное превосходство, здесь можно не сомневаться, что будут боевые действия. Российские ВВС будут сбивать эти самолеты. И то, что делает сейчас Польша, она просто находится в предполье этой войны», — сказал Баранец в интервью изданию NEWS.RU. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого в США предложили Польше передать Украине советские боевые самолеты. Власти Польши заявили, что готовы пойти на этот шаг, пишет «Национальная служба новостей».