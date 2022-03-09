Полковник допустил провокацию Польши для столкновения РФ и НАТО

Поставка Польшей военных самолетов МиГ-29 на Украину может привести к военному столкновению России и НАТО. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.
«Первый же вылет самолетов с территории Польши, он, конечно, как на настоящей войне будет воспринят российской стороной. Если эти самолеты будут вторгаться в воздушное пространство Украины, где мы перекрыли небо и где мы имеем полное превосходство, здесь можно не сомневаться, что будут боевые действия. Российские ВВС будут сбивать эти самолеты. И то, что делает сейчас Польша, она просто находится в предполье этой войны», — сказал Баранец в интервью изданию NEWS.RU.
Поставка Польшей военных самолетов МиГ-29 на Украину может привести к военному столкновению России и НАТО. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец. «Первый же вылет самолетов с территории Польши, он, конечно, как на настоящей войне будет воспринят российской стороной. Если эти самолеты будут вторгаться в воздушное пространство Украины, где мы перекрыли небо и где мы имеем полное превосходство, здесь можно не сомневаться, что будут боевые действия. Российские ВВС будут сбивать эти самолеты. И то, что делает сейчас Польша, она просто находится в предполье этой войны», — сказал Баранец в интервью изданию NEWS.RU. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого в США предложили Польше передать Украине советские боевые самолеты. Власти Польши заявили, что готовы пойти на этот шаг, пишет «Национальная служба новостей».