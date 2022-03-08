США предложили Польше передать Украине советские боевые самолеты

08 марта 2022 в 06:52 Размер текста - 17 +

США не возражали бы против передачи Польшей советских боевых самолетов Украине. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты не возражали бы против передачи Польшей советских боевых самолетов Украине. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Мы работаем с Польшей над этим вопросом и консультируемся по этому поводу с остальными нашими союзниками по НАТО. Мы никак не возражаем против того, чтобы Польша передала Украине самолеты», — цитирует Псаки ТАСС. По словам представителя Белого дома, решение по этому вопросу будет принимать Польша. Она подчеркнула, что есть «целый ряд практических трудностей» по транспортировке самолетов на Украину. «Они перелетят туда? Откуда они вылетят? Где они приземлятся? Все это очень важные вопросы», — заявила Псаки. Вооруженные столкновения на территории Донбасса начались в 2014 году. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Соединенные Штаты не возражали бы против передачи Польшей советских боевых самолетов Украине. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Мы работаем с Польшей над этим вопросом и консультируемся по этому поводу с остальными нашими союзниками по НАТО. Мы никак не возражаем против того, чтобы Польша передала Украине самолеты», — цитирует Псаки ТАСС. По словам представителя Белого дома, решение по этому вопросу будет принимать Польша. Она подчеркнула, что есть «целый ряд практических трудностей» по транспортировке самолетов на Украину. «Они перелетят туда? Откуда они вылетят? Где они приземлятся? Все это очень важные вопросы», — заявила Псаки. Вооруженные столкновения на территории Донбасса начались в 2014 году. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города