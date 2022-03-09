Диетологи назвали главную опасность дефицита белка в организме

10 марта 2022 в 05:01 Размер текста - 17 +

Дефицит животного белка приводит к частым болезням Фото: Александр Мамаев © URA.RU Чаще всего инфекционным заболеваниям подвержены люди, испытывающие в рационе питания дефицит животного белка. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач диетолог-эндокринолог PremierMedica Елена Щетинина и врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова. «Если животного белка в рационе мало, то иммунокомпетентная система будет страдать, поэтому такие люди в большей степени подвержены разным инфекциям, вирусным и не вирусным. Так как растительный белок неполноценен и фактор защиты будет срабатывать плохо. В построении иммунокомпетентной системы принимают участие также витамины группы В. Дефицит их может проявиться в виде, например, высыпаний на коже. Человек, говорит, хлеб не ем, каши не ем, а я ему отвечаю, что гордиться нечем, так как вы себя лишаете витаминов группы В и магния», — подчеркнула Елена Щетинина. Наталья Круглова добавила, что в полноценном рационе питания должно содержаться 50% белка животного и 50% растительного происхождения. «Потребность в белке мы должны удовлетворять в такой пропорции: 50% животного происхождения и 50% растительного, к ним относятся, например, бобовые культуры. Защита от инфекционных заболеваний — это общий комплекс. Если есть дефицит животного белка, то человек будет более подвержен болезням. Хотя в целом вегетарианский, веганский, рацион питания может удовлетворять эту потребность. У веганов наблюдается дефицит витамина В12, когда в питании нет даже яиц и молочных продуктов. Таким людям мы рекомендуем дополнительно включать в рацион этот витамин», — объяснила она. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Чаще всего инфекционным заболеваниям подвержены люди, испытывающие в рационе питания дефицит животного белка. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач диетолог-эндокринолог PremierMedica Елена Щетинина и врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова. «Если животного белка в рационе мало, то иммунокомпетентная система будет страдать, поэтому такие люди в большей степени подвержены разным инфекциям, вирусным и не вирусным. Так как растительный белок неполноценен и фактор защиты будет срабатывать плохо. В построении иммунокомпетентной системы принимают участие также витамины группы В. Дефицит их может проявиться в виде, например, высыпаний на коже. Человек, говорит, хлеб не ем, каши не ем, а я ему отвечаю, что гордиться нечем, так как вы себя лишаете витаминов группы В и магния», — подчеркнула Елена Щетинина. Наталья Круглова добавила, что в полноценном рационе питания должно содержаться 50% белка животного и 50% растительного происхождения. «Потребность в белке мы должны удовлетворять в такой пропорции: 50% животного происхождения и 50% растительного, к ним относятся, например, бобовые культуры. Защита от инфекционных заболеваний — это общий комплекс. Если есть дефицит животного белка, то человек будет более подвержен болезням. Хотя в целом вегетарианский, веганский, рацион питания может удовлетворять эту потребность. У веганов наблюдается дефицит витамина В12, когда в питании нет даже яиц и молочных продуктов. Таким людям мы рекомендуем дополнительно включать в рацион этот витамин», — объяснила она.