В Госдуме подготовили закон о контроле цен на некоторые товары

09 марта 2022 в 21:02 Размер текста - 17 +

Закон о контроле цен может быть внесен в Госдуму в ближайшее время, сообщил Александр Хинштейн Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Госдуме РФ подготовили законопроект об установлении госрегулирования цен на ряд товаров и услуг. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. «Партии необходимо занять принципиальную позицию, а именно предложить законодательные инициативы, которые позволят установить механизм регулирования конкретных цен. Такая законодательная инициатива профильными комитетами уже на сегодняшний день подготовлена и может быть внесена при положительном решении в любой момент», — заявил Хинштейн на совещании комитета. Трансляция совещания опубликована в группе «Единой России» в социальной сети «ВКонтакте». Депутат отметил, что в перечень контролируемых товаров должны войти продукты питания, детские товары, строительные материалы, лекарства и некоторые другие. «В этом вопросе также следует учесть уже имеющийся опыт ограничительных мер в период пандемии, когда был принят закон о праве правительства фиксировать цены на лекарства и медицинские изделия», — заключил Хинштейн. Ранее в Минпромторге предложили ряд мер для сдерживания роста цен на продукты. В Федеральной антимонопольной службе приступили к проверке роста цен на детские товары, пишет телеканал 360. Также выросли цены на электронику, сообщает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Госдуме РФ подготовили законопроект об установлении госрегулирования цен на ряд товаров и услуг. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. «Партии необходимо занять принципиальную позицию, а именно предложить законодательные инициативы, которые позволят установить механизм регулирования конкретных цен. Такая законодательная инициатива профильными комитетами уже на сегодняшний день подготовлена и может быть внесена при положительном решении в любой момент», — заявил Хинштейн на совещании комитета. Трансляция совещания опубликована в группе «Единой России» в социальной сети «ВКонтакте». Депутат отметил, что в перечень контролируемых товаров должны войти продукты питания, детские товары, строительные материалы, лекарства и некоторые другие. «В этом вопросе также следует учесть уже имеющийся опыт ограничительных мер в период пандемии, когда был принят закон о праве правительства фиксировать цены на лекарства и медицинские изделия», — заключил Хинштейн. Ранее в Минпромторге предложили ряд мер для сдерживания роста цен на продукты. В Федеральной антимонопольной службе приступили к проверке роста цен на детские товары, пишет телеканал 360. Также выросли цены на электронику, сообщает «Национальная служба новостей».