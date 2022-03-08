08 марта 2022

Глава пермского завода и сенаторы попали под новые санкции ЕС

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Флаг Евросоюза. Москва, европа, флаг евросоюз
Новые санкции ЕС коснулись пермского бизнесмена и сенаторов Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Генеральный директор компании «Уралхим», которая занимается в Пермском крае производством удобрений, Дмитрий Мазепин и его сын Никита попали в новый санкционный список Евросоюза. Также, согласно публикации Официального журнала ЕС, ограничения коснулись сенаторов от Прикамья Андрея Климова и Алексея Пушкова.

Внесение Мазепина в санкционные списки в ЕС объяснили тем, что «Уралхим», являясь крупным химпредприятием, является источником доходов для российского правительства, «которое несет ответственность за „аннексию“ Крыма и дестабилизацию Украины». Кроме того, бизнесмен вместе с другими предпринимателями перед началом спецоперации РФ на Украине встречался с президентом Владимиром Путиным. «Тот факт, что его пригласили на эту встречу, свидетельствует о том, что он входит в ближайшее окружение Владимира Путина и что он поддерживает или реализует его действия или политику», — поясняется в документах ЕС.

Никита Мазепин попал под санкции как «физическое лицо, связанное с ведущим бизнесменом (его отцом), вовлеченным в экономическую деятельность, обеспечивающую существенный источник доходов для правительства РФ». Сенаторы Климов и Пушков внесены в списки за ратификацию договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ДНР с ЛНР.

Ранее США и Евросоюз уже ввели масштабные экономические санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Также Запад ввел адресные санкции в отношении российских физических и юридических лиц из-за признания независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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Генеральный директор компании «Уралхим», которая занимается в Пермском крае производством удобрений, Дмитрий Мазепин и его сын Никита попали в новый санкционный список Евросоюза. Также, согласно публикации Официального журнала ЕС, ограничения коснулись сенаторов от Прикамья Андрея Климова и Алексея Пушкова. Внесение Мазепина в санкционные списки в ЕС объяснили тем, что «Уралхим», являясь крупным химпредприятием, является источником доходов для российского правительства, «которое несет ответственность за „аннексию“ Крыма и дестабилизацию Украины». Кроме того, бизнесмен вместе с другими предпринимателями перед началом спецоперации РФ на Украине встречался с президентом Владимиром Путиным. «Тот факт, что его пригласили на эту встречу, свидетельствует о том, что он входит в ближайшее окружение Владимира Путина и что он поддерживает или реализует его действия или политику», — поясняется в документах ЕС. Никита Мазепин попал под санкции как «физическое лицо, связанное с ведущим бизнесменом (его отцом), вовлеченным в экономическую деятельность, обеспечивающую существенный источник доходов для правительства РФ». Сенаторы Климов и Пушков внесены в списки за ратификацию договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ДНР с ЛНР. Ранее США и Евросоюз уже ввели масштабные экономические санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Также Запад ввел адресные санкции в отношении российских физических и юридических лиц из-за признания независимости Донецкой и Луганской народных республик.
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