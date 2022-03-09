Зеленскому отказали в выступлении перед израильскими депутатами

10 марта 2022 в 09:24 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский остался недоволен решением Израиля Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спикер парламента Израиля Кнессета [правительственный орган] Микки Леви отказал в созыве внеочередного заседания, на котором украинский президент Владимир Зеленский хотел выступить. Такую информацию сообщили изданию Axios сразу несколько иностранных чиновников. «Зеленский пытается заручиться глобальной поддержкой Украины, а также является одним из немногих мировых лидеров-евреев за пределами Израиля. Посол Украины в Израиле передал официальный запрос [Зеленского] спикеру [9 марта], но пришел ответ, что в парламенте каникулы», — говорится в материале. Сообщается также, что спикер парламента предложил поговорить через Zoom, отмечает «Царьград». Однако украинская сторона была разочарована таким решением, ведь Зеленский пытается заручиться поддержкой других стран для подавления спецоперации РФ на Украине, пишет «Федеральное агентство новостей». Однако на выступлении Конгресса США Зеленский проводил конференцию в Zoom, а не лично. Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что целью этого является денационализация и демилитаризация территории, и оккупация в планы не входит. Обязательным условием для российских вооруженных сил было корректное и осторожное отношение к мирным жителям и уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Спикер парламента Израиля Кнессета [правительственный орган] Микки Леви отказал в созыве внеочередного заседания, на котором украинский президент Владимир Зеленский хотел выступить. Такую информацию сообщили изданию Axios сразу несколько иностранных чиновников. «Зеленский пытается заручиться глобальной поддержкой Украины, а также является одним из немногих мировых лидеров-евреев за пределами Израиля. Посол Украины в Израиле передал официальный запрос [Зеленского] спикеру [9 марта], но пришел ответ, что в парламенте каникулы», — говорится в материале. Сообщается также, что спикер парламента предложил поговорить через Zoom, отмечает «Царьград». Однако украинская сторона была разочарована таким решением, ведь Зеленский пытается заручиться поддержкой других стран для подавления спецоперации РФ на Украине, пишет «Федеральное агентство новостей». Однако на выступлении Конгресса США Зеленский проводил конференцию в Zoom, а не лично. Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что целью этого является денационализация и демилитаризация территории, и оккупация в планы не входит. Обязательным условием для российских вооруженных сил было корректное и осторожное отношение к мирным жителям и уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами.