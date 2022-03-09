Челябинские ревизоры нашли нарушения в госзакупках на 2,8 млрд

В 2021 году КСП проверила 1200 контрактов на общую сумму 3,4 млрд. рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в 2021 году Контрольно-счетная палата региона (КСП) выявила нарушения при заключении госконтрактов на 2,8 млрд рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе КСП.

«В 2021 году проверено 1200 контрактов на общую сумму 3,4 млрд. рублей. Нарушения выявлены в 701 контракте на общую сумму 2,8 млрд. рублей (81,2%)», — отметили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В целях профилактики нарушений государственным заказчикам направлены предложения по устранению выявленных недостатков. Сотрудники госучреждений пройдут обучающий онлайн курс «Госзакупки».

За 2021 года общий объем госзакупок в регионе составил 73,9 млрд. рублей. Проверка КСП была осуществлена в отношении 175 учреждений.

Ранее КСП региона выявила нарушения более чем на восемь миллиардов рублей за 2021 год при использовании имущества и бюджетных средств. По этим фактам ревизоры направили 198 представлений и предписаний и составили 111 протоколов о совершении административных правонарушений.