Челябинские ревизоры выявили нарушения на 8 миллиардов рублей

В 2021 году КСП провела 335 контрольных мероприятий (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в 2021 году Контрольно-счетная палата региона (КСП) выявила нарушения более чем на восемь миллиардов рублей при использовании имущества и бюджетных средств. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе КСП.

«В 2021 году КСП проведено 335 мероприятий и проверено свыше 17 млрд рублей. Выявлено нарушений более чем на 8 млрд рублей. Направлено 198 представлений и предписаний, составлено 111 протоколов о совершении административных правонарушений», — отметили URA.RU в пресс-службе.

КСП также провела анализ незавершенного строительства с объемом вложений 56,4 млрд рублей. Из этих средств 15 млрд рублей приходится на «замороженные» объекты.