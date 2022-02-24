Челябинские ревизоры выявили нарушения на 8 миллиардов рублей

В Челябинской области в 2021 году Контрольно-счетная палата региона (КСП) выявила нарушения более чем на восемь миллиардов рублей при использовании имущества и бюджетных средств. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе КСП.
«В 2021 году КСП проведено 335 мероприятий и проверено свыше 17 млрд рублей. Выявлено нарушений более чем на 8 млрд рублей. Направлено 198 представлений и предписаний, составлено 111 протоколов о совершении административных правонарушений», — отметили URA.RU в пресс-службе.
КСП также провела анализ незавершенного строительства с объемом вложений 56,4 млрд рублей. Из этих средств 15 млрд рублей приходится на «замороженные» объекты.
В Челябинской области в 2021 году Контрольно-счетная палата региона (КСП) выявила нарушения более чем на восемь миллиардов рублей при использовании имущества и бюджетных средств. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе КСП. «В 2021 году КСП проведено 335 мероприятий и проверено свыше 17 млрд рублей. Выявлено нарушений более чем на 8 млрд рублей. Направлено 198 представлений и предписаний, составлено 111 протоколов о совершении административных правонарушений», — отметили URA.RU в пресс-службе. КСП также провела анализ незавершенного строительства с объемом вложений 56,4 млрд рублей. Из этих средств 15 млрд рублей приходится на «замороженные» объекты.