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Челябинские ревизоры выявили нарушения на 8 миллиардов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Коллегия контрольно-счетной палаты Челябинской области. Челябинск, контрольно-счетная палата, подшивалов юрий, лошкин алексей, коллегия ксп, векшин анатолий
В 2021 году КСП провела 335 контрольных мероприятий (фото из архива) Фото:

В Челябинской области в 2021 году Контрольно-счетная палата региона (КСП) выявила нарушения более чем на восемь миллиардов рублей при использовании имущества и бюджетных средств. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе КСП.

«В 2021 году КСП проведено 335 мероприятий и проверено свыше 17 млрд рублей. Выявлено нарушений более чем на 8 млрд рублей. Направлено 198 представлений и предписаний, составлено 111 протоколов о совершении административных правонарушений», — отметили URA.RU в пресс-службе.

КСП также провела анализ незавершенного строительства с объемом вложений 56,4 млрд рублей. Из этих средств 15 млрд рублей приходится на «замороженные» объекты.

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В Челябинской области в 2021 году Контрольно-счетная палата региона (КСП) выявила нарушения более чем на восемь миллиардов рублей при использовании имущества и бюджетных средств. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе КСП. «В 2021 году КСП проведено 335 мероприятий и проверено свыше 17 млрд рублей. Выявлено нарушений более чем на 8 млрд рублей. Направлено 198 представлений и предписаний, составлено 111 протоколов о совершении административных правонарушений», — отметили URA.RU в пресс-службе. КСП также провела анализ незавершенного строительства с объемом вложений 56,4 млрд рублей. Из этих средств 15 млрд рублей приходится на «замороженные» объекты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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