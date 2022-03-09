Ученые из Екатеринбурга нашли способ победить рак

Исследования ученых из УрФУ показали, что жизнеспособность клеток глиобластомы падает на 8% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Принципиально новый способ лечения глиобластомы (злокачественная опухоль головного и спинного мозга — прим.ред.) нашли ученые из Уральского федерального университета. Это открытие поможет разработать новые методы диагностирования и лечения онкологических заболеваний. Информация об этом появилась на сайте Минобрнауки России.

«В своих экспериментах ученые УрФУ использовали ген Клото, взятый из бактерий. Вместе с молекулой ДНК ген был внедрен в клетки глиобластомы. Уникальность исследований состоит в том, что эксперименты проводились именно на секретируемой форме белка Клото. Этот нюанс позволил шире взглянуть на механизмы развития опухолевых заболеваний», — говорится в сообщении.

Исследователи применили комплекс положительно заряженных ДНК-липидов. «Помещенный внутрь клеток глиобластомы и находящийся в состоянии гиперактивности, ген Клото вырабатывает белок. Ученые провели тестирование. Они зафиксировали, что через 72 часа производство белка увеличивается почти в 15 раз, а жизнеспособность клеток глиобластомы падает на 8%», — объяснил руководитель исследовательской группы, доцент Уральского федерального университета, сотрудник Уральского государственного медицинского университета и Института медицинских клеточных технологий Всеволод Мелехин.

«От ненужных или поврежденных клеток организм избавляется с помощью апоптоза (механизм, который запускает программу самоуничтожения прим.ред.). В клетках злокачественных опухолей механизм апоптоза заблокирован, поэтому они размножаются постоянно. Исследования белка Клото — это еще один шаг к созданию более эффективных лечебно-диагностических подходов в борьбе с онкологическими заболеваниями», — отметил ученый.

Ранее URA.RU писало, что одной из причин возникновения онкологических заболеваний является генетическая предрасположенность. Большую роль в развитии рака играет образ жизни, работа, еда и финансовое положение человека. Отмечается также, что в последние годы смертность от онкологических заболеваний увеличилась в связи с пандемией коронавируса. Из-за ограничений пациенты не могли должным образом пройти обследования.

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