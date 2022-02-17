Онколог назвал главные причины, почему люди болеют раком 17 февраля 2022 в 18:36 Размер текста - 17 + Распространенные злокачественные опухоли — саркома, лимфома и лейкоз Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Одной из причин возникновения онкологических заболеваний является генетическая предрасположенность. При этом рак не передается по наследству, отметил врач-онкоиммунолог Даниил Щепеляев. «Онкологические заболевания не передаются по наследству. Основной фактор развития рака — генетическая предрасположенность. Все зависит от особенности жизни и заболеваний конкретного человека», — сказал он в беседе с журналистами Nation News. Большую роль в развитии рака играет образ жизни, работа, еда и финансовое положение человека. Отмечается также, что в последние годы смертность от онкологических заболеваний увеличилась в связи с пандемией коронавируса. Из-за ограничений пациенты не могли должным образом пройти обследования. Среди наиболее распространенных злокачественных опухолей врач назвал карциному, саркому, глиому, лимфому и лейкоз. Такую информацию приводит RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Одной из причин возникновения онкологических заболеваний является генетическая предрасположенность. При этом рак не передается по наследству, отметил врач-онкоиммунолог Даниил Щепеляев. «Онкологические заболевания не передаются по наследству. Основной фактор развития рака — генетическая предрасположенность. Все зависит от особенности жизни и заболеваний конкретного человека», — сказал он в беседе с журналистами Nation News. Большую роль в развитии рака играет образ жизни, работа, еда и финансовое положение человека. Отмечается также, что в последние годы смертность от онкологических заболеваний увеличилась в связи с пандемией коронавируса. Из-за ограничений пациенты не могли должным образом пройти обследования. Среди наиболее распространенных злокачественных опухолей врач назвал карциному, саркому, глиому, лимфому и лейкоз. Такую информацию приводит RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям