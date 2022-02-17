Онколог назвал главные причины, почему люди болеют раком

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Химио-теропевтическое отделение ГАУЗ ТО
Распространенные злокачественные опухоли — саркома, лимфома и лейкоз Фото:

Одной из причин возникновения онкологических заболеваний является генетическая предрасположенность. При этом рак не передается по наследству, отметил врач-онкоиммунолог Даниил Щепеляев.

«Онкологические заболевания не передаются по наследству. Основной фактор развития рака — генетическая предрасположенность. Все зависит от особенности жизни и заболеваний конкретного человека», — сказал он в беседе с журналистами Nation News.

Большую роль в развитии рака играет образ жизни, работа, еда и финансовое положение человека. Отмечается также, что в последние годы смертность от онкологических заболеваний увеличилась в связи с пандемией коронавируса. Из-за ограничений пациенты не могли должным образом пройти обследования.

Среди наиболее распространенных злокачественных опухолей врач назвал карциному, саркому, глиому, лимфому и лейкоз. Такую информацию приводит RT.

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Одной из причин возникновения онкологических заболеваний является генетическая предрасположенность. При этом рак не передается по наследству, отметил врач-онкоиммунолог Даниил Щепеляев. «Онкологические заболевания не передаются по наследству. Основной фактор развития рака — генетическая предрасположенность. Все зависит от особенности жизни и заболеваний конкретного человека», — сказал он в беседе с журналистами Nation News. Большую роль в развитии рака играет образ жизни, работа, еда и финансовое положение человека. Отмечается также, что в последние годы смертность от онкологических заболеваний увеличилась в связи с пандемией коронавируса. Из-за ограничений пациенты не могли должным образом пройти обследования. Среди наиболее распространенных злокачественных опухолей врач назвал карциному, саркому, глиому, лимфому и лейкоз. Такую информацию приводит RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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