ЯНАО одобрили кредит на строительство моста через Обь

На мост через Обь выделили 50 млрд рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На строительство моста через реку Обь в Салехарде (ЯНАО) предоставили бюджетный кредит на сумму в 50 миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте полномочного представителя президента России в УрФО.

«Одобрены шесть заявок регионов УрФО на получение инфраструктурных бюджетных кредитов в рамках лимитов. На строительство моста через р. Обь в районе Салехарда выделили 50 млрд», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Помимо этого, Тюмени выделили 6,5 миллиардов рублей на строительство транспортной инфраструктуры. Строительство полигонов ТБО и очистных сооружений профинансируют в Югре на 2,3 миллиарда рублей. Также Сургут получит 6,28 миллиардов на строительство технопарка, инженерных сетей и дорог.

Ранее URA.RU сообщало, что Северный широтный ход разделен на два проекта, а именно на СШХ-1, который должен связать Надым и Салехард с переправой через Обь до станции «Обская» и СШХ-2 до порта Сабетта. Новая железная дорога должна разгрузить Транссиб и открыть дорогу для освоения полуострова Ямал.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам