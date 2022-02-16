Транспортному мегапроекту в ЯНАО потребовались средства ФНБ

Фонд национального благосостояния (ФНБ) получил заявку от правительства ЯНАО и ОАО «РЖД» на выделение средств для строительства Северного широтного хода. Как сообщил журналистам глава РЖД Олег Белозеров, власти округа потратят часть средств на строительство моста через Обь.
«Мы обсудили модель с Минэкономики. Сейчас она выглядит так: часть средств должна быть передана ЯНАО, который вложит их в строительство моста через Обь вместе с нами. Мы претендуем на определенный объем средств из ФНБ. Ждем решения», — рассказал Олег Белозеров в интервью изданию «Коммерсант».
Олег Белозеров добавил, что компания считает транспортный мегапроект ЯНАО интересным и необходимым для получения выхода к Северному морскому пути. Помимо этого было сказано, что концессионером в проекте выступит подконтрольное РЖД предприятие, которое планируется продать.
Ранее URA.RU сообщало, что для строительства моста через реку Обь в Салехарде (ЯНАО) был одобрен инфраструктурный кредит. На строительство моста было выделено 50 млрд рублей.
Фонд национального благосостояния (ФНБ) получил заявку от правительства ЯНАО и ОАО «РЖД» на выделение средств для строительства Северного широтного хода. Как сообщил журналистам глава РЖД Олег Белозеров, власти округа потратят часть средств на строительство моста через Обь. «Мы обсудили модель с Минэкономики. Сейчас она выглядит так: часть средств должна быть передана ЯНАО, который вложит их в строительство моста через Обь вместе с нами. Мы претендуем на определенный объем средств из ФНБ. Ждем решения», — рассказал Олег Белозеров в интервью изданию «Коммерсант». Олег Белозеров добавил, что компания считает транспортный мегапроект ЯНАО интересным и необходимым для получения выхода к Северному морскому пути. Помимо этого было сказано, что концессионером в проекте выступит подконтрольное РЖД предприятие, которое планируется продать. Ранее URA.RU сообщало, что для строительства моста через реку Обь в Салехарде (ЯНАО) был одобрен инфраструктурный кредит. На строительство моста было выделено 50 млрд рублей.