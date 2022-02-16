Транспортному мегапроекту в ЯНАО потребовались средства ФНБ

16 февраля 2022 в 15:11 Размер текста - 17 +

Для строительства моста через Обь нужны деньги Фонда национального благосостояния Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Фонд национального благосостояния (ФНБ) получил заявку от правительства ЯНАО и ОАО «РЖД» на выделение средств для строительства Северного широтного хода. Как сообщил журналистам глава РЖД Олег Белозеров, власти округа потратят часть средств на строительство моста через Обь. «Мы обсудили модель с Минэкономики. Сейчас она выглядит так: часть средств должна быть передана ЯНАО, который вложит их в строительство моста через Обь вместе с нами. Мы претендуем на определенный объем средств из ФНБ. Ждем решения», — рассказал Олег Белозеров в интервью изданию « Коммерсант ». Олег Белозеров добавил, что компания считает транспортный мегапроект ЯНАО интересным и необходимым для получения выхода к Северному морскому пути. Помимо этого было сказано, что концессионером в проекте выступит подконтрольное РЖД предприятие, которое планируется продать. Ранее URA.RU сообщало, что для строительства моста через реку Обь в Салехарде (ЯНАО) был одобрен инфраструктурный кредит. На строительство моста было выделено 50 млрд рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Фонд национального благосостояния (ФНБ) получил заявку от правительства ЯНАО и ОАО «РЖД» на выделение средств для строительства Северного широтного хода. Как сообщил журналистам глава РЖД Олег Белозеров, власти округа потратят часть средств на строительство моста через Обь. «Мы обсудили модель с Минэкономики. Сейчас она выглядит так: часть средств должна быть передана ЯНАО, который вложит их в строительство моста через Обь вместе с нами. Мы претендуем на определенный объем средств из ФНБ. Ждем решения», — рассказал Олег Белозеров в интервью изданию «Коммерсант». Олег Белозеров добавил, что компания считает транспортный мегапроект ЯНАО интересным и необходимым для получения выхода к Северному морскому пути. Помимо этого было сказано, что концессионером в проекте выступит подконтрольное РЖД предприятие, которое планируется продать. Ранее URA.RU сообщало, что для строительства моста через реку Обь в Салехарде (ЯНАО) был одобрен инфраструктурный кредит. На строительство моста было выделено 50 млрд рублей.