Транспортному мегапроекту в ЯНАО потребовались средства ФНБ

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Для строительства моста через Обь нужны деньги Фонда национального благосостояния Фото:

Фонд национального благосостояния (ФНБ) получил заявку от правительства ЯНАО и ОАО «РЖД» на выделение средств для строительства Северного широтного хода. Как сообщил журналистам глава РЖД Олег Белозеров, власти округа потратят часть средств на строительство моста через Обь.

«Мы обсудили модель с Минэкономики. Сейчас она выглядит так: часть средств должна быть передана ЯНАО, который вложит их в строительство моста через Обь вместе с нами. Мы претендуем на определенный объем средств из ФНБ. Ждем решения», — рассказал Олег Белозеров в интервью изданию «Коммерсант».

Олег Белозеров добавил, что компания считает транспортный мегапроект ЯНАО интересным и необходимым для получения выхода к Северному морскому пути. Помимо этого было сказано, что концессионером в проекте выступит подконтрольное РЖД предприятие, которое планируется продать.

Ранее URA.RU сообщало, что для строительства моста через реку Обь в Салехарде (ЯНАО) был одобрен инфраструктурный кредит. На строительство моста было выделено 50 млрд рублей.

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Фонд национального благосостояния (ФНБ) получил заявку от правительства ЯНАО и ОАО «РЖД» на выделение средств для строительства Северного широтного хода. Как сообщил журналистам глава РЖД Олег Белозеров, власти округа потратят часть средств на строительство моста через Обь. «Мы обсудили модель с Минэкономики. Сейчас она выглядит так: часть средств должна быть передана ЯНАО, который вложит их в строительство моста через Обь вместе с нами. Мы претендуем на определенный объем средств из ФНБ. Ждем решения», — рассказал Олег Белозеров в интервью изданию «Коммерсант». Олег Белозеров добавил, что компания считает транспортный мегапроект ЯНАО интересным и необходимым для получения выхода к Северному морскому пути. Помимо этого было сказано, что концессионером в проекте выступит подконтрольное РЖД предприятие, которое планируется продать. Ранее URA.RU сообщало, что для строительства моста через реку Обь в Салехарде (ЯНАО) был одобрен инфраструктурный кредит. На строительство моста было выделено 50 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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