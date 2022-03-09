09 марта 2022
08 марта 2022
05 марта 2022

Сенаторы от ЯНАО попали под санкции Евросоюза

© Служба новостей «URA.RU»
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V Международный арктический форум, второй день. Санкт-Петербург, ледков григорий
Григорию Ледкову и Елене Зленко заморозят активы и запретят въезжать в Евросоюз Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Два сенатора от ЯНАО Григорий Ледков и Елена Зленко попали в санкционный список Евросоюза. Их имена опубликованы в официальном документе, размещенном на сайте Еврокомиссии.

«Член Совета Федерации, ратифицировавший решения правительства «Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой и между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой», — говорится в документе.

Помимо Ледкова и Зленко под санкции попали сенаторы от ХМАО. В списке также значатся депутаты Госдумы, федеральные чиновники и российские бизнесмены. Установленные санкции предполагают замораживание активов, запрет на предоставление средств и въезд в ЕС.

Санкции, которые предпринимают страны мира в отношении России, не прекращаются уже на протяжении нескольких лет. Общая санкционная политика касается не только правительства страны, но и жителей России. По мнению руководства РФ, если местный рынок покинут иностранные компании и закроют свои предприятия, то это даст старт развитию определенных отраслей внутри страны.

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Два сенатора от ЯНАО Григорий Ледков и Елена Зленко попали в санкционный список Евросоюза. Их имена опубликованы в официальном документе, размещенном на сайте Еврокомиссии. «Член Совета Федерации, ратифицировавший решения правительства «Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой и между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой», — говорится в документе. Помимо Ледкова и Зленко под санкции попали сенаторы от ХМАО. В списке также значатся депутаты Госдумы, федеральные чиновники и российские бизнесмены. Установленные санкции предполагают замораживание активов, запрет на предоставление средств и въезд в ЕС. Санкции, которые предпринимают страны мира в отношении России, не прекращаются уже на протяжении нескольких лет. Общая санкционная политика касается не только правительства страны, но и жителей России. По мнению руководства РФ, если местный рынок покинут иностранные компании и закроют свои предприятия, то это даст старт развитию определенных отраслей внутри страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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