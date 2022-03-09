Сенаторы от ЯНАО попали под санкции Евросоюза

Два сенатора от ЯНАО Григорий Ледков и Елена Зленко попали в санкционный список Евросоюза. Их имена опубликованы в официальном документе, размещенном на сайте Еврокомиссии.
«Член Совета Федерации, ратифицировавший решения правительства «Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой и между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой», — говорится в документе.
Помимо Ледкова и Зленко под санкции попали сенаторы от ХМАО. В списке также значатся депутаты Госдумы, федеральные чиновники и российские бизнесмены. Установленные санкции предполагают замораживание активов, запрет на предоставление средств и въезд в ЕС.
Санкции, которые предпринимают страны мира в отношении России, не прекращаются уже на протяжении нескольких лет. Общая санкционная политика касается не только правительства страны, но и жителей России. По мнению руководства РФ, если местный рынок покинут иностранные компании и закроют свои предприятия, то это даст старт развитию определенных отраслей внутри страны.
Два сенатора от ЯНАО Григорий Ледков и Елена Зленко попали в санкционный список Евросоюза. Их имена опубликованы в официальном документе, размещенном на сайте Еврокомиссии. «Член Совета Федерации, ратифицировавший решения правительства «Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой и между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой», — говорится в документе. Помимо Ледкова и Зленко под санкции попали сенаторы от ХМАО. В списке также значатся депутаты Госдумы, федеральные чиновники и российские бизнесмены. Установленные санкции предполагают замораживание активов, запрет на предоставление средств и въезд в ЕС. Санкции, которые предпринимают страны мира в отношении России, не прекращаются уже на протяжении нескольких лет. Общая санкционная политика касается не только правительства страны, но и жителей России. По мнению руководства РФ, если местный рынок покинут иностранные компании и закроют свои предприятия, то это даст старт развитию определенных отраслей внутри страны.