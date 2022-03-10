10 марта 2022
09 марта 2022

Бывший менеджер олигархов нашел работу на челябинской Рублевке

© Служба новостей «URA.RU»
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Аппаратное совещание у главы города. Челябинск, чигинцев сергей
Сергей Чигинцев решил вернуться на муниципальную службу Фото:

Первым заместителем главы Сосновского района, за близость к областному центру и множество элитных поселков прозванным челябинской Рублевкой, станет Сергей Чигинцев. Об этом сообщил источник URA.RU в районной администрации. До этого Чигинцев руководил принадлежавшим семье бизнесменов Вайнштейнов агрокомплексом «Чурилово», а также возглавлял Комитет по имуществу и земельным отношениям (КУиЗО) мэрии Челябинска.

«В администрации района Чигинцев займет должность Ирины Новиковой. Он будет курировать вопросы строительства и муниципального архитектурно-строительного надзора. Также он будет отвечать за дороги, транспорт, энергетику и связь», — рассказал инсайдер.

По его словам, с Чигинцевым уже заключили трудовой договор, и он ходит на работу. В полной мере он начнет исполнять обязанности по завершении обязательной проверки, которую проводят правоохранительные органы. Связаться с Чигинцевым в момент публикации новости не удалось, глава района Евгений Ваганов не ответил на телефонный звонок корреспондента URA.RU.

КУИЗО Чигинцев возглавил в январе 2015 года, а покинул свой в пост осенью 2019 года — при смене власти в городе. Ранее он работал в областном минпроме, потом руководил агрокомплексом «Чурилово».

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Первым заместителем главы Сосновского района, за близость к областному центру и множество элитных поселков прозванным челябинской Рублевкой, станет Сергей Чигинцев. Об этом сообщил источник URA.RU в районной администрации. До этого Чигинцев руководил принадлежавшим семье бизнесменов Вайнштейнов агрокомплексом «Чурилово», а также возглавлял Комитет по имуществу и земельным отношениям (КУиЗО) мэрии Челябинска. «В администрации района Чигинцев займет должность Ирины Новиковой. Он будет курировать вопросы строительства и муниципального архитектурно-строительного надзора. Также он будет отвечать за дороги, транспорт, энергетику и связь», — рассказал инсайдер. По его словам, с Чигинцевым уже заключили трудовой договор, и он ходит на работу. В полной мере он начнет исполнять обязанности по завершении обязательной проверки, которую проводят правоохранительные органы. Связаться с Чигинцевым в момент публикации новости не удалось, глава района Евгений Ваганов не ответил на телефонный звонок корреспондента URA.RU. КУИЗО Чигинцев возглавил в январе 2015 года, а покинул свой в пост осенью 2019 года — при смене власти в городе. Ранее он работал в областном минпроме, потом руководил агрокомплексом «Чурилово».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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