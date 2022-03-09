09 марта 2022

Курганцы закупались в сетях тоннами продуктов для спекуляций

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр. Курган, торговый центр, продукты, магазин, продукты питания
В супермаркетах курганцы закупали продукты тоннами Фото:
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Экономический кризис 2020-2022

В Курганской области антимонопольное управление обнаружило факты, когда жители региона закупались тоннами продуктов для перепродажи. Об этом сообщается на сайте администрации города Шадринска.

«В регионе зафиксированы случаи приобретения социально значимых продуктов питания единовременно в большем, чем нужно для частного потребления, объеме (до нескольких тонн), для последующей перепродажи. В настоящее время случаи разбираются», — говорится в релизе властей.

Уточняется, что запасы продуктов в распределительных центрах торговых сетей имеются. Если производители, находящиеся за пределами региона, повысят стоимость продуктов, то УФАС по Курганской области будет запрашивать полномочия на рассмотрение данного вопроса. Сейчас антимонопольное ведомство мониторит цены не только на продукты, но и на строительные материалы, начиная от продавцов пиломатериалов, заканчивая их производителями.

URA.RU писало, что управление Федеральной антимонопольной службы в Кургане запустило в работу горячую линию. По телефону (3522) 46-39-55) ведомство принимает жалобы на рост цен. При обращении нужно будет сообщить свои контактные данные (ФИО, телефон). Кроме того, в обращении должно быть указано наименование магазина, в котором зафиксирован рост цен, его адрес, название товара и его цена.

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В Курганской области антимонопольное управление обнаружило факты, когда жители региона закупались тоннами продуктов для перепродажи. Об этом сообщается на сайте администрации города Шадринска. «В регионе зафиксированы случаи приобретения социально значимых продуктов питания единовременно в большем, чем нужно для частного потребления, объеме (до нескольких тонн), для последующей перепродажи. В настоящее время случаи разбираются», — говорится в релизе властей. Уточняется, что запасы продуктов в распределительных центрах торговых сетей имеются. Если производители, находящиеся за пределами региона, повысят стоимость продуктов, то УФАС по Курганской области будет запрашивать полномочия на рассмотрение данного вопроса. Сейчас антимонопольное ведомство мониторит цены не только на продукты, но и на строительные материалы, начиная от продавцов пиломатериалов, заканчивая их производителями. URA.RU писало, что управление Федеральной антимонопольной службы в Кургане запустило в работу горячую линию. По телефону (3522) 46-39-55) ведомство принимает жалобы на рост цен. При обращении нужно будет сообщить свои контактные данные (ФИО, телефон). Кроме того, в обращении должно быть указано наименование магазина, в котором зафиксирован рост цен, его адрес, название товара и его цена.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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