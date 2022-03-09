Рестораны KFC в Екатеринбурге переполнены, несмотря на санкции

Компания «Yum! Brands» заявила о приостановке деятельности ресторанов KFC в России Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Рестораны сети KFC в Екатеринбурге переполнены посетителями несмотря на заявление от компании-владельца Yum! Brands о прекращении работы ресторанов на территории РФ. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из одного из свердловских ресторанов быстрого питания.

«Несмотря на выход Yum! Brands с территории России, рестораны переполнены гостями. Кухня работает, персонал на месте», — сообщает корреспондент агентства.

Из руководства ресторанов никто не захотел общаться с представителями прессы, сославшись на то, что у них нет полномочий. Корреспондент URA.RU отправил запрос на почту российского дивизиона KFC, на момент публикации ответа не поступило.

Ранее сообщалось, что компания «Yum! Brands» заявила о приостановке деятельности ресторанов KFC в России 9 марта, не указав даты закрытия ресторанов. Но это ограничение коснется лишь 70 ресторанов, так как более тысячи предприятий работают по франшизе, завися от американского бренда лишь выплатами роялти.

Ресторан KFC на улице Толмачева в Екатеринбурге работает, несмотря на уход материнской компании Yum! Brands Максим Кириллов © URA.RU

Ресторан переполнен гостями Максим Кириллов © URA.RU