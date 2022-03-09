Сенаторы от ЯНАО прокомментировали наложенные на них санкции

Санкции ЕС не повлияют на работу Ледкова и Зленко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции Евросоюза, под которые попали сенаторы от ЯНАО Григорий Ледков и Елена Зленко, никак не повлияют на дальнейшую работу политиков в России. Об этом в беседе с URA.RU рассказали сами сенаторы.

«Я абсолютно спокойно отнеслась к тому, что попала в санкционный список Евросоюза. Помимо меня там указана еще масса людей из России, которые спокойно живут с этим. Это решение органов других государств, на меня и мою работу это никак не повлияет», — подчеркнула Зленко.

По словам Ледкова, информация о том, что его имя и фамилия значатся в санкционном списке, никак не коснется политика, потому что он выполняет свою работу на территории России. «Санкции Евросоюза никак не смогут повлиять на мою деятельность, потому что я живу и работаю в РФ. Евросоюз может вносить нас в какие угодно списки. Но мы будем жить и работать в своей стране нормально», — резюмировал Ледков.

Ранее сообщалось, что Григорий Ледков и Елена Зленко вместе с сенаторами от ХМАО были в числе других политиков, поддержавших независимость Донецкой и Луганской народных республик. Ограничительные меры предполагают замораживание активов, запрет на предоставление средств, а также запрет на въезд в Евросоюз.

Санкции, которые предпринимают страны мира в отношении России, не прекращаются уже на протяжении нескольких лет. Общая санкционная политика касается не только правительства страны, но и жителей России. По мнению руководства РФ, если местный рынок покинут иностранные компании и закроют свои предприятия, то это даст старт развитию определенных отраслей внутри страны.

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